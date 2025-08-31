Σε κατάσταση σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται το 7χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από μηχανή το βράδυ της Παρασκευής (29/8) στην Πάτρα και σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία της 86χρονης γυναίκας, η οποία την συνόδευε στην βόλτα τους.

Ο πατέρας του μικρού κοριτσιού, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ, τονίζει ότι η μικρή έχει υποστεί κατάγματα σε χέρια και πόδια, στην αριστερή πλευρά, αλλά και στον αυχένα.

Σύμφωνα με τον πατέρα της 7χρονης, η κόρη του: «Υποφέρει, πονάει και κλαίει γιατί δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει όλο αυτό, και το μόνο που μου λέει είναι “μπαμπά ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”. Με την μακαρίτισσα, την κυρία Τιτίκα, ήταν μία γειτόνισα που την ξέρουμε 15-17 χρόνια, μας χωρίζουν 15 μέτρα μπαλκόνι και μπαλκόνι.

Ήρθε την Παρασκευή 9 παρά δέκα, μου χτύπησε το θυροτηλέφωνο και μου είπε “Γιώργο, θέλω να πάρω τη Μαρία στο πάρκο”. Μισή ώρα πριν, η Μαρία ήθελε να πάει στην κυρία Τιτίκα να παίξει. Ήρθε, την πήρε. Της είπα, “Μαρία μου, πρόσεχε”. Και 10 η ώρα χτυπάει το κινητό της γυναίκας μου από ένα τηλέφωνο που δεν το ξέραμε.

Ήταν ο τραυματιοφορέας του ΕΚΑΒ που μας είπε “ξέρετε, έχει γίνει ατύχημα με το παιδί σας. Πήγαμε στο Καραμανδάνειο και είδαμε μία εικόνα, ένα παιδί μέσα στα αίματα, να κλαίει, να πονάει, εγώ σαν πατέρας να μην ξέρω τι να κάνω, η γυναίκα μου τα είχε χάσει. Έβαλαν τη Μαρία για εξετάσεις, εγώ δεν επιτρεπόταν να ακολουθήσω».