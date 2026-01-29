Σοκαριστικές στιγμές έζησε το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, ένα ζευγάρι στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, όταν δέχθηκε επίθεση από έναν 29χρονο άνδρα σε ΑΤΜ.

Το ζευγάρι σταμάτησε σε ένα αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων, για να προχωρήσει σε ανάληψη, και ο 29χρονος από την Παλαιστίνη χτύπησε τον 43χρονο στο κεφάλι. Αμέσως μετά, με ένα σχοινί στο οποίο είχε δέσει μεταλλικούς γάντζους προκάλεσε φθορές στο ΑΤΜ και εξαφανίστηκε.

Ο 43χρονος με τη σύντροφό του έσπευσαν σε ένα ξενοδοχείο, που βρίσκεται κοντά, και από εκεί κατήγγειλαν την επίθεση στην αστυνομία.

Ένστολοι κατάφεραν να εντοπίσουν λίγη ώρα αργότερα τον 29χρονο και να του περάσουν χειροπέδες. Το θύμα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο και αποχώρησε, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.