Βίντεο από το σημείο όπου διαρρήκτες εμβόλισαν μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών, στην περιοχή της Δάφνης, κυκλοφόρησε online.

Στις οκτώ το βράδυ πολίτης κατήγγειλε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης τη διάρρηξη διαμερίσματος επί της οδού Αντιόπης, στον Άγιο Δημήτριο. Οι πρώτοι ένστολοι που έφθασαν στο σημείο είδαν τους τέσσερις δράστες την ώρα που έφευγαν από το σπίτι και επιβιβάζονταν στο αυτοκίνητό τους.

Advertisement

Advertisement

Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν οι κακοποιοί, έπεσαν με το όχημα στις μηχανές των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν τρεις από αυτούς.

Τα στελέχη της Ομάδας ΔΙΑΣ πραγματοποίησαν βολές ακινητοποίησης προς το αυτοκίνητο αλλά οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.