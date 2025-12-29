Περιστατικό με άνδρα να κλέβει πατίνι που χρησιμοποιείται για ντελίβερι κατεγράφη από κάμερες ασφαλείας κοντά στην πλατεία Βάθης.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της προηγούμενης Δευτέρας. Ένας άνδρας πλησίασε το ηλεκτρικό πατίνι που βρισκόταν έξω από κατάστημα εστίασης, το οποίο του χρησιμοποιούσε για διανομές. Αν και ήταν κλειδωμένο, ο δράστης το σέρνει για αρκετή απόσταση, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε καρέκλες, καθώς οι ρόδες δεν μπορούσαν να κινηθούν.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, το πατίνι είχε μείνει για μόλις τρία λεπτά έξω από το κατάστημα από τη στιγμή που επέστρεψε ο διανομέας μέχρι να ετοιμαστεί η επόμενη παραγγελία. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό λίγο αργότερα, όταν διαπιστώθηκε η απουσία του πατινιού και ελέγχθηκαν οι κάμερες ασφαλείας. Ο ιδιοκτήτης τονίζει ότι τα περιστατικά κλοπών στην περιοχή είναι συχνά.