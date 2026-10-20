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Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο διερεύνησης βιντεοληπτικού υλικού που κυκλοφορεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου εμφανίζεται οδηγός αυτοκινήτου να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή και συνεχείς πλαγιολισθήσεις στο ύψος του Κοιμητηρίου Χολαργού με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, ταυτοποίησαν, κατόπιν ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας, τον 25χρονο ημεδαπό οδηγό του αυτοκινήτου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

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Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή και να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο ύψος του Κοιμητηρίου Χολαργού, προβαίνοντας σε συνεχείς πλαγιολισθήσεις του αυτοκινήτου σε όλο το μήκος του δρόμου, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.