Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο Κρήτης έχει καταγραφεί σε βίντεο που προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, προκαλώντας σοκ και ανησυχία για την αυξανόμενη επιθετικότητα σε νέους, οι περισσότεροι από τους οποίους πηγαίνουν ακόμη σχολείο.

Στο βίντεο, φαίνονται τέσσερα νέα κορίτσια να ξυλοκοπούν άγρια μια άλλη κοπέλα, την οποία κάποια στιγμή σηκώνουν στον αέρα πριν την πετάξουν ξανά στο έδαφος.

Ακόμα, δε, και όταν το θύμα του ξυλοδαρμού φαίνεται να μην αντιδρά, μια από τις κοπέλες συνεχίζει να την κλωτσάει με αγριότητα ακόμα και στο κεφάλι. Τότε, ακούγεται άλλη νεαρή να λέει «όχι στο κεφάλι ρε, όχι στο κεφάλι».

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον ξυλοδαρμό, σε άλλο πλάνο ακούγεται η κοπέλα που κλώτσησε το θύμα στο κεφάλι να λέει «το ήθελες; εμένα να βρίσεις μωρή καρι@@@;»