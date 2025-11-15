Ένα ακόμη περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων σημειώθηκε στο Περιστέρι, με τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 13χρονης να έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Η επικίνδυνη «μόδα» των νεαρών να επιτίθενται βίαια σε ανυπεράσπιστους συνομηλίκους τους και να αναρτούν τα «κατορθώματά» τους στο διαδίκτυο φαίνεται να συνεχίζεται χωρίς να έχει τέλος.

Το τελευταίο περιστατικό έλαβε χώρα στο Περιστέρι, όπου μια μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικη της, ενώ οι φίλες της θύματος παρακολουθούσαν, χλεύαζαν και βιντεοσκοπούσαν την επίθεση.

Στο βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φαίνεται μια παρέα κοριτσιών στα σκαλοπάτια μιας πολυκατοικίας. Μία από τις νεαρές αρχίζει να χτυπά, να φτύνει και να υβρίζει την 13χρονη, φωνάζοντας: «Ότι είναι πρώην της δεν στο είπε κανείς; Δεν στο είπε κανείς ότι είναι πρώην της; Μωρή, δεν στο είπε κανείς;».

Η μητέρα της κοπέλας περιέγραψε το περιστατικό, τονίζοντας ότι κανένα από τα υπόλοιπα κορίτσια δεν προσπάθησε να υπερασπιστεί την κόρη της, ενώ η νεαρή που βιντεοσκοπούσε φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση. «Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Ακόμα και με τσάντα την χτύπησαν», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κόρη της έχει υποστεί σοκ από το συμβάν και ότι απευθύνθηκαν στην Αστυνομία για την υπόθεση.