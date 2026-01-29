Με τον θρήνο για τις πέντε νεκρές εργαζόμενες της «Βιολάντα» να κορυφώνεται και τα αναπάντητα ερωτήματα να αποζητούν απαντήσεις, οι τρεις που συνελήφθησαν, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, μετά από τέσσερις ώρες στον εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς η έρευνα είναι σε προκαταρκτικό στάδιο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον το αδήλωτο υπόγειο.

Με τις μαρτυρίες για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να πληθαίνουν, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου εκφέρει τα βαθύτατα συλλυπητήρια του μέσω email που παρουσίασε το Live News, με τον ίδιο να δείχνει συντετριμμένος από τις εξελίξεις.

Στο email εκείνος έγραψε: «Είμαι ράκος, συντετριμμένος, χάλια ψυχολογικά. Βιώνω ένα σοκ και το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν μπορώ να διαχειριστώ τον χαμό των συναδέλφων μας. Σας στηρίζω και θα σας στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις για όσο χρειαστείτε.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι μισθοί σας θα πληρωθούν κανονικά για όσο παραμείνει κλειστό το εργοστάσιο. Ξέρω ότι αγχώνεστε για τη δουλειά σας, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Θέλω να είστε ψύχραιμοι, να βοηθάτε ο ένας τον άλλο, να υπάρχει ενότητα, με αγάπη και ταπεινότητα, όπως κάναμε πάντα όλοι μας».

Την ίδια ώρα, βέβαια και με εκείνον να βρίσκεται μέσα στους πιθανούς υπαίτιους για το μοιραίο δυστύχημα οι κόντρες αρμοδίων φουντώνουν, καθώς είναι διαφορετικές οι εκτιμήσεις τους για το τι ακριβώς έφταιξε.