Επεισόδιο άγριου ξυλοδαρμού μεταξύ συμμαθητών έλαβε χώρα σε επαγγελματικό λύκειο του Βόλου. Θύμα αυτού φέρεται να έπεσε και ο ίδιος ο διευθυντής του σχολείου, όταν είδε το σκηνικό και προσπάθησε να επέμβει για να τους χωρίσει.

Ο άγριος ξυλοδαρμός, όπως λένε μαθητές – αυτόπτες μάρτυρες, ξεκίνησε για προσωπικές διαφορές που είχαν οι τέσσερις «πρωταγωνιστές» του επεισοδίου μεταξύ τους και αποφάσισαν να τις λύσουν με βίαιο τρόπο.

Το σκηνικό έχει προκαλέσει σοκ στο σχολείο. Μαθητές άκουσαν τον άγριο καβγά και βγήκαν στο προαύλιο, χθες λίγο πριν τις 11 το πρωί. Είδαν τους τρεις συμμαθητές τους να γρονθοκοπούν τον 16χρονο και σάστισαν.

Ο διευθυντής του σχολείου έσπευσε για να χωρίσει τους μαθητές και μπαίνοντας στη μέση δέχθηκε και ο ίδιος χτυπήματα. Βγήκε η υποδιεύθυντρια που άρχισε να φωνάζει και κλήθηκε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ο 16χρονος μαθητής που δέχθηκε τα χτυπήματα από τον 17χρονο και τον 23χρονο αδερφό του καθώς και έναν ακόμη 17χρονο, που το έσκασαν στη συνέχεια από το σχολείο, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Εφερε μώλωπες και εκδορές στο πρόσωπό του.

Οι τρεις δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, οι οποίοι διενεργούν προανάκριση.

