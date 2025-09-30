Ήταν λίγη ώρα μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης, 30 Οκτωβρίου, όταν άγνωστος άνδρας που επέβαινε σε μηχανάκι απείλησε με μαχαίρι μαθητές που βρίσκονταν έξω από το σχολείο τους στο Βόλο. Ο άνδρας ζητούσε χρήματα, ενώ οι μαθητές βρίσκονταν κοντά στη στάση λεωφορείου, καθώς περίμεναν να επιβιβαστούν για να επιστρέψουν σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας πλησίασε τους ανήλικους οδηγώντας μηχανάκι χωρίς πινακίδες και τους ζήτησε χρήματα υπό την απειλή μαχαιριού. Το επεισόδιο αντιλήφθηκε γονέας, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία δίνοντας περιγραφή του φερόμενου ως δράστη.

Αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.