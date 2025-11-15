Λεωφορείο με περίπου 40 επιβάτες βγήκε από την πορεία του και ανετράπει στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου πριν τον Ριζόμυλο.

Όπως αναφέρει ο Ταχυδρόμος της Μαγνησίας, το ατύχημα έγινε κάτω από άγνωστες συνθήκες το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε.

Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 26 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου, οι περισσότεροι από τους οποίους με ελαφρά θλαστικά τραύματα.

Να σημειωθεί, ότι οι επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.

Στο σημείο επικρατεί πανικός. Εχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και δύο τουλάχιστον ασθενοφόρα. Διερχόμενοι από το σημείο οδηγοί έχουν σταματήσει και σπεύδουν σε βοήθεια.