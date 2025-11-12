Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στο Βόλο, ο 58χρονος αξιωματικός του Λιμενικού, ο οποίος ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων αγοριών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία, ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και ο δικηγόρος του, προέβησαν σε κάποια δήλωση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους έναντι χρημάτων, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, ενώ ως συνεργός φέρεται ένας ιδιώτης. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι ο αξιωματικός είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες πράξεις με τους ίδιους ανηλίκους και έναν ακόμη, με τη συνδρομή του συγκατηγορούμενού του σε μία περίπτωση.

Από τις έρευνες στην οικία και το όχημα του 58χρονου κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα καθισμάτων, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Βαρύνεται και με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος και της δωροληψίας, μαζί με δύο πολίτες ηλικίας 35 και 29 ετών και έναν ακόμη 56χρονο αντιπλοίαρχο που υπηρετεί σε υπηρεσία της Μαγνησίας. Ο τελευταίος, όπως αναφέρεται, αναμένεται να παραπεμφθεί στο Ναυτοδικείο και έχει γνωστοποιήσει ότι προγραμματίζει συνταξιοδότηση στο τέλος του έτους.