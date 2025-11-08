Στη σύλληψη ενός 60χρονου λιμενικού στον Βόλο προχώρησαν οι «αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικα έναντι αμοιβής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στις τοπικές Αρχές, καθώς ο κατηγορούμενος υπηρετούσε επί σειρά ετών στο Λιμενικό Σώμα.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο λιμενικός φέρεται να πλήρωνε ανήλικα άτομα προκειμένου να συνευρεθεί μαζί τους ερωτικά, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις του.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντος, αναζητώντας τυχόν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, όπως ηλεκτρονικές συσκευές ή αρχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση. Ο 60χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Βόλου, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται ή ενδεχομένως ανήλικοι που έχουν πέσει θύματα του ίδιου ατόμου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ το Λιμενικό Σώμα αναμένεται να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος του.