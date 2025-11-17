Απολογείται σήμερα Δευτέρα ο 23χρονος ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε τη βόμβα που «πυροδότησε» τη βεντέτα στα Βορίζια, ενώ νέα μέτρα κατά της οπλοκατοχής αναμένεται να ανακοινώσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αναζητείται επίσης όλος ο οπλισμός που είχαν οι δύο πλευρές, με την αστυνομία να θεωρεί ότι έχουν συλληφθεί οι κύριοι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό επεισόδιο, σύμφωνα με το ΕΡΤNews. Ωστόσο εκκρεμούν το δεύτερο άτομο που αναφέρεται στη δίωξη και σχετίζεται με την κατασκευή της βόμβας, καθώς και ο ηθικός αυτουργός. Ως προς τον κατασκευαστή, η αστυνομία έχει ήδη στα χέρια της καταθέσεις για την ιδιότητα ενός ατόμου ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε ό,τι αφορά στα όπλα, εκτιμάται ότι αυτά «εξαφανίστηκαν» από τα ίδια άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας της περιοχής, στα νοσοκομεία και στην ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να εξετάζονται οι κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο της συμπλοκής στα Βορίζια. Ενώ την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι και η έρευνα στα δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού- όμως η αστυνομία γνωρίζει ότι τα τηλέφωνα αυτά χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα για άλλη υπόθεση μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού.