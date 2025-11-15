Τη στιγμή της έκρηξης στο σπίτι του 27χρονου προφυλακισμένου για τη φονική συμπλοκή γιου της οικογένειας Φραγκιαδάκη αλλά τις στιγμές λίγο πριν αποτυπώνουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που δημοσίευσε το Cretalive.gr σχετικά με την αιματοχυσία στα Βορίζια.

Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στις 22.34 και κάμερα ασφαλείας γειτονικής οικίας έχει καταγράψει την έντονη λάμψη. Στην αρχή επικρατεί σκοτάδι, όπως φαίνεται στο σημείο που υπάρχει το κόκκινο βέλος, στην συνέχεια το σημείο φωτίζεται από την έκρηξη και ακολούθως πάλι σκοτάδι.

Σε άλλο στιγμιότυπο καταγράφεται η κίνηση ενός 4×4 που ακολουθεί σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. με ελάχιστη διαφορά το επιβατηγό τύπου SUV, το οποίο ανήκει στον 23χρονο κατηγορούμενο της οικογένειας Καργάκη, ο οποίος απολογείται την Δευτέρα για την βόμβα. Για τις αρχές η παρουσία του συγκεκριμένου οχήματος φέρεται ύποπτη και ερευνάται σε σχέση με την πράξη της έκρηξης.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται πως την ώρα της έκρηξης βρισκόταν σε γαμήλια δεξίωση, σε γνωστό κέντρο στο Γάζι, όπου μάλιστα ήταν κουμπάρος ο αδερφός του ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο τοποθετήθηκε η βόμβα.

Στελέχη της αστυνομίας θεωρούν ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την στιγμή που καταγράφεται το επίμαχο λευκό SUV να διέρχεται από τη γειτονική οικία του Φραγκιαδάκη έως την στιγμή της έκρηξης είναι περίπου έξι λεπτά, χρόνος αρκετός, όπως εκτιμούν, για να προλάβει ο δράστης να σταθμεύσει το αυτοκίνητο, να τοποθετήσει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, να τον πυροδοτήσει και εν συνεχεία να επιστρέψει στο όχημα και να φύγει. Οι αρχές ερευνούν την συμμετοχή στην πράξη της έκρηξης και ενός δεύτερου αυτοκινήτου, ενός 4×4, TOYOTA HILUX, το οποίο καταγράφεται να ακολουθεί το λευκό SUV τα επίμαχα λεπτά.

Σημειώνεται επίσης ότι στις 22.26 τη νύχτα της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, λίγο πριν σκάσει δηλαδή η βόμβα, κάμερα ασφαλείας από το σπίτι του νεκρού Φανούρη Καργάκη, καταγράφει την εξής κινητικότητα στο δρόμο: αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, που έρχεται από την πλατεία του χωριού, κάνει μία μικρή στάση έξω από την οικία του 39χρονου θύματος, αποβιβάζονται ένα ενήλικο άτομο και ένα παιδί που μπαίνουν στο σπίτι, ο οδηγός παραμένει στο αυτοκίνητο, συνομιλεί για λίγα δευτερόλεπτα με έτερο άτομο-άνδρα που περίμενε πεζός στο σημείο. Το μικρό όχημα αποχωρεί, ο πεζός κατευθύνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε παρακείμενο υπαίθριο χώρο. Εκεί φέρεται να ανοίγει το πορτ-παγκάζ του λευκού επιβατηγού, τύπου SUV, στο οποίο και επιβιβάζεται ακολούθως. Στις 22.28 ξεκινάει, όπως περιγράφεται, να κινείται μέσω του κάθετου δρόμου, δίπλα από την οικία του Φανούρη Καργάκη, προς το σημείο όπου τοποθετήθηκε η βόμβα. Ακολούθως, έπειτα από πέντε λεπτά, εμφανίζεται ένα σκούρου χρώματος 4×4 TOYOTA HILUX, το οποίο μπαίνει στα Βορίζια ερχόμενο από Ηράκλειο και στρίβει επίσης στο δρόμο που νωρίτερα είχε κινηθεί και το λευκό επιβατηγό.