Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο 23χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε τη βόμβα στο σπίτι του Γιάννη Φραγκιαδάκη και «πυροδότησε» τα γεγονότα που οδήγησαν στην αιματοχυσία στα Βορίζια.

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού, στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον ηθικό αυτουργό και τον κατασκευαστή.

Σύμφωνα με το Patris.gr, οι αξιωματικοί της αστυνομίας εκτιμούν ότι μπορεί ο 23χρονος να τοποθέτησε τη βόμβα, ωστόσο δεν έχει ούτε τη δύναμη για να αποφασίσει μόνος του κάτι τέτοιο αλλά ούτε και τις γνώσεις για την κατασκευή της- και εξετάζουν τις κλήσεις που έγιναν από και προς το κινητό του 23χρονου αλλά και συγγενικών του προσώπων.

Ο 23χρονος σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, αρνείται όλες τις κατηγορίες και τονίζει ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με τη βόμβα.