Είχε προμηθευτεί μπλούζες με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, χειροπέδες και παρακολουθούσε επιχειρηματία στην περιοχή της Βούλας με προφανή σκοπό να τον ληστέψει, όπως λένε τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το παρολίγον θύμα του, όμως, κατάλαβε ότι κάποιος τον παρακολουθεί και το κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Διαρρηκτών πραγματοποίησαν έρευνα και, εκμεταλλευόμενοι πληροφορίες συναδέλφων τους από τη Δίωξη Ναρκωτικών, κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν.

Advertisement

Advertisement

ΕΛ.ΑΣ.

Όταν πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι όπου έμενε βρήκαν:

2 μπλούζες με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας,

χειροπέδες,

7 καπέλα τύπου jockey,

500 ευρώ,

3 ζευγάρια γάντια εργασίας,

λοστός,

εργαλείο θραύσης κρυστάλλων,

πλήθος tire up,

2 πακέτα γάντια μίας χρήσεως και

περιλαίμιο.

Στις πυλωτή, όμως βρήκαν και ένα πανάκριβο τετρακίνητο αυτοκίνητο, το οποίο διαπίστωσαν ότι είχε κλαπεί τον περασμένο Απρίλιο από εταιρεία ενοικιάσεως οχημάτων στο Χαλάνδρι και σε αυτό είχε τοποθετήσει πινακίδα με αριθμό κυκλοφορίας από άλλο αυτοκίνητο, η οποία είχε κλαπεί τον Ιούνιο από την Πεντέλη.

ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο 24χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως το όχημα ήταν κλεμμένο, ότι εκείνος έκλεψε την πινακίδα και ότι με έναν συνεργό του, τον οποίο δεν κατονόμασε, παρακολουθούσαν τον επιχειρηματία για να τον ληστέψουν.

Ο 24χρονος κατηγορείται για κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς κατά την επιχείρηση σύλληψής του με χέρια και με πόδια χτυπούσε τους αστυνομικούς, στην προσπάθειά του να ξεφύγει.