Με μια ξεχωριστή βράβευση ξεκίνησε η 44η γιορτή κορυφαίων του ΠΣΑΠΠ στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, μία εκδήλωση θεσμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην οποία βραβεύονται οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2024/25, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η αρχή των βραβεύσεων έγινε για τον μικρό Μιχαήλ Πάνο, ένα μικρό παιδάκι που έδωσε μάχη για τη ζωή του και πέρυσι είχε συγκινήσει όταν ζήτησε και έλαβε τις φανέλες των Γιάννη Κωνσταντέλια και Σταύρο Πήλιο στην «OPAP Arena».

Advertisement

Advertisement

Ο μικρός προσπάθησε να μιλήσει αλλά λύγισε από την συγκίνηση. Έβαλε τα κλάματα και με τη συμβολή του Γιώργου Μπαντή έστειλε τις ευχαριστίες του. «Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη», είπε ο Μιχαήλ.