Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο, αρχίζοντας από την Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικότερα, για σήμερα Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της δυτικής Κρήτης. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ειδικότερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΕΜΠΤΗ

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες καΙ τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.



ΣΑΒΒΑΤΟ

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα. Στο Ιόνιο και την Κρήτη από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.