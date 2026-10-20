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Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ξέσπασε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αναφέροντας ότι αποφάσισε να απομακρύνει από τη ζωή της ανθρώπους που θεωρούσε πως την εκμεταλλεύονταν

Λίγες ημέρες πριν, υπέστη σοβαρό επεισόδιο αδιαθεσίας και κατέρρευσε λίγο πριν βγει ζωντανά στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο OPEN. Μετά το περιστατικό, ανέβασε βίντεο στο Instagram όπου έκλαιγε, τονίζοντας ότι δεν είναι ευτυχισμένη με τις επιλογές της.

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Παραδέχτηκε ότι έδινε συνεχώς στους γύρω της, παραμερίζοντας τις δικές της ανάγκες, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να κάνει ριζικές αλλαγές και να απομακρύνει αυτούς τους ανθρώπους από τη ζωή της.

Στις νέες δηλώσεις της, οι οποίες μεταδόθηκαν το πρωί της Τρίτης (20-10-2026) από τις κάμερες του Alpha, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε: «Ήταν μια άτυχη στιγμή. Αισθάνομαι πολύ άσχημα γι’ αυτό και καλύτερα να μην το συζητήσουμε γιατί είμαστε σε έναν πολύ ωραίο χώρο και όλα θα τα πούμε εν καιρώ», είπε αρχικά η επιχειρηματίας.

«Έδιωξα τους πάντες από γύρω μου γιατί ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και μόνο με εκμεταλλεύονταν», συμπλήρωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.