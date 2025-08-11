Με την καταβολή μίας αξιοσημείωτης-κατά πληροφορίες- χρηματικής αποζημίωσης στον παθόντα και με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία του τόπου κατοικίας τους τρεις φορές το μήνα, «κέρδισαν» την ελευθερία τους, μετά από σχεδόν 12 μήνες στις φυλακές Χανίων ως υπόδικοι, οι δύο νεαροί βασικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού του 50χρονου Ελληνοκαναδού, κρητικής καταγωγής, Μανώλη Κακουλάκη.



Οι δύο νεαροί, ένας 32χρονος από τα Ζωνιανά και ένας 33χρονος από το Γάζι, κατηγορούνται ότι «έστειλαν» στο Βενιζέλειο νοσοκομείο παραμορφωμένο από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τα κατάγματα στο πρόσωπο και τα οιδήματα τον 50χρονο Ελληνοκαναδό. Εκτός από τους δύο, στους κατηγορούμενους συγκαταλέγεται και ένας ακόμα Ζωνιανός, 30 ετών, ξάδερφος του 32χρονου. Οι τρεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την κακουργηματική κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία σε ό,τι αφορά στον βάναυσο ξυλοδαρμό του Κακουλάκη.



Επιπλέον αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή αναφορικά με κάποια χτυπήματα που τους αποδίδεται ότι επέφεραν (μπουνιές, κλωτσιές κλπ) στην Ισλανδή σύντροφο του 50χρονου Ελληνοκαναδού, στον γιο της αλλά και στην 15χρονη κόρη της. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε ξημερώματα της 16ης Ιουλίου σε γνωστό μπαρ, εντός και εκτός, στο κέντρο του Ηρακλείου. Το ζευγάρι με τα παιδιά είχαν έρθει για διακοπές στην Κρήτη.

Είναι μία υπόθεση που είχε απασχολήσει εκτενώς- και για καιρό- τα ΜΜΕ της χώρας αλλά και του εξωτερικού, σε Καναδά και Ισλανδία . Είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις και κοινωνική κατακραυγή. Ήταν τέτοιος ο αντίκτυπος που είχε προκαλέσει την παρέμβαση της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, ενώ από μέρους του δημάρχου Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινού είχε εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον για την στήριξη των παθόντων. Το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύθηκε ο 50χρονος έως και την 1η Αυγούστου, είχε επισκεφθεί η πρέσβης του Καναδά προκειμένου να εκφράσει την συμπαράσταση της στον Μαν. Κακουλάκη, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με τον Ισλανδό πρέσβη.

Στις 23 Ιουλίου, λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο, εκδόθηκαν εντάλματα σε βάρος των δύο ταυτοποιημένων κρητικών, οι οποίοι κατάφεραν να αποφύγουν την σύλληψη τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμφανίστηκαν αυτοβούλως ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου στις 2 Σεπτεμβρίου και ενώ στο ενδιάμεσο είχαν γίνει απόπειρες «σασμού» με την πλευρά του παθόντα. Στο μεσοδιάστημα είχε υπάρξει μεγάλη πίεση από την πολιτική και φυσική ηγεσία της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη τους και είχαν γίνει επιχειρήσεις και στα Ζωνιανά.

Μάλιστα ο δικηγόρος της οικογένειας του 50χρονου Ελληνοκαναδού, κ. Μανώλης Τρούλης, είχε προχωρήσει τότε σε επιστολή-καταγγελία προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη. «Η προφανής αδυναμία ή απροθυμία της τοπικής αστυνομίας να εντοπίσει και να συλλάβει τους υπόπτους, δεν αποτελεί μόνο κατάφωρη αποτυχία της Δικαιοσύνης αλλά και ντροπή για τις διωκτικές αρχές της Ελλάδας» ανέφερε μεταξύ άλλων, προειδοποιώντας ότι θα αναγκαζόταν να κλιμακώσει τις αντιδράσεις τους, προσφεύγοντας ακόμα και σε διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Επήλθε «σασμός»



Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι στη διάσκεψη του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου που αποφάσισε την παραπομπή των τριών νεαρών κρητικών σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και αντικατέστησε με περιοριστικούς όρους την προσωρινή κράτηση των δύο προφυλακισμένων, ο κ. Τρούλης ως πληρεξούσιος δικηγόρος του 50χρονου Ελληνοκαναδού δήλωσε ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου ότι «ο εντολέας του δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι των κατηγορουμένων».

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ουσιαστικά επικυρώθηκε αυτό που φημολογούνταν εδώ και καιρό (και επιδιώκονταν εξ αρχής), ότι δηλαδή μεταξύ των δύο πλευρών έχει επέλθει «σασμός» που περιλαμβάνει και την οικονομική αποζημίωση του παθόντα για τις βλάβες που έχει υποστεί.

Πηγή: cretalive