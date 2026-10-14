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Επιβάλλεται υποχρεωτική παύση εξωτερικών χειρωνακτικών εργασιών και διανομών στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου κατά τις ώρες 15:00 έως 18:00.

Οι εργοδότες που παραβιάζουν το μέτρο της υποχρεωτικής παύσης εργασιών θα αντιμετωπίσουν χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο.

Το υπουργείο συστήνει την εφαρμογή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό και επιτρέπει την ευέλικτη τροποποίηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.

Από τα περιοριστικά μέτρα εξαιρούνται οι κρίσιμες υποδομές υγείας, μεταφορών και κοινής ωφέλειας, με την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

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Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα φέρνει έκτακτα μέτρα την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τα έκτακτα μέτρα

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του υπουργείου προβλέπει:

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A. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και, συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 και τις ώρες 15:00 – 18:00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery) κ.λπ..

Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

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Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Επίσης, για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

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