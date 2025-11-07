Φαρμακευτικές ελλείψεις σε κρίσιμα σκευάσματα από αντιβιοτικά μέχρι φάρμακα για διαβήτη και ΔΕΠΥ αφήνουν ασθενείς χωρίς αγωγή και πιέζουν συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο.

Στα τέλη κάθε μήνα, η Ντόνια Γιουσέφ, 46 ετών, συγγραφέας παιδικών βιβλίων που ζει στο Έσσεξ του Ηνωμένου Βασιλείου, αρχίζει να αγχώνεται. Είναι η στιγμή που καλεί το φαρμακείο της για να ανανεώσει τη συνταγή της για το φάρμακο ΔΕΠΥ (ADHD) που παίρνει. Όλο και πιο συχνά όμως ακούει την απάντηση που φοβάται: «Δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα».

«Έχω δώσει μάχη για να το εξασφαλίσω», λέει. Η Γιουσέφ λαμβάνει το Elvanse για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας εδώ και έξι χρόνια. «Αυτή η αβεβαιότητα είναι απίστευτα στρεσογόνα και επηρεάζει την ικανότητά μου να λειτουργώ στην καθημερινότητα».

Όταν δεν έχει πρόσβαση στο φάρμακό της, ακόμα και πράγματα που κανονικά θα ήταν απλά γίνονται δυσανάλογα δύσκολα. Ταυτόχρονα, μπαίνει και οικονομικό βάρος: μερικές φορές πρέπει να πληρώνει η ίδια για εναλλακτικές θεραπείες, που δεν καλύπτονται πάντα από την ασφάλιση. «Είναι εξαντλητικό και απογοητευτικό», λέει.

Αυτό που βιώνει η Γιουσέφ δεν είναι μεμονωμένο. Σε όλο τον κόσμο, τεράστιος αριθμός ασθενών δυσκολεύεται να προμηθευτεί βασικά φάρμακα, λόγω παρατεταμένων και πρωτοφανών ελλείψεων. Τα τελευταία χρόνια, φάρμακα για τη ΔΕΠΥ, θεραπείες καρκίνου, στατίνες για τη χοληστερίνη, οπιοειδή παυσίπονα, αναισθητικά και αντιβιοτικά βρίσκονται συστηματικά σε έλλειψη. Το ίδιο ισχύει και για τα φάρμακα απώλειας βάρους που έχουν γίνει πολύ γνωστά, όπως το Mounjaro, το Wegovy και το Ozempic. Η τεράστια αύξηση της ζήτησης, σε συνδυασμό με απότομες αυξήσεις τιμών, έχει αφήσει πολλούς ανθρώπους με διαβήτη τύπου 2 χωρίς σταθερή πρόσβαση στις θεραπείες που χρειάζονται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ελλείψεις αυτές έχουν αποβεί μοιραίες. Το 2022, η δίχρονη Ava Grace Hodgkinson πέθανε από σηψαιμία όταν ο φαρμακοποιός δεν μπόρεσε να προσαρμόσει τη συνταγή της σε εναλλακτικό αντιβιοτικό, επειδή το αρχικό ήταν σε έλλειψη. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε έντονες συζητήσεις για το πώς πρέπει να διαχειρίζονται οι ελλείψεις φαρμάκων στο μέλλον.

Γιατροί και ειδικοί στον χώρο του φαρμάκου προειδοποιούν με αυξανομένη ανησυχία. Ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος (American Medical Association) έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση των ελλείψεων «επείγουσα κρίση δημόσιας υγείας» και ακόμη και απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Κι όμως, παρότι οι ρυθμιστικές αρχές, η φαρμακοβιομηχανία και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούν να δώσουν λύσεις, πολλοί φοβούνται ότι η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει πριν σταθεροποιηθεί.

Για τους ίδιους τους ασθενείς αυτό σημαίνει κάτι πολύ πρακτικό και σκληρό: επιδείνωση συμπτωμάτων χωρίς την αγωγή τους, αναγκαστική αναζήτηση άλλων τρόπων διαχείρισης της υγείας τους, «σπάσιμο» των δόσεων ώστε να διαρκέσουν περισσότερο, ή πληρωμή εξωφρενικών τιμών. Μερικοί, όταν τελικά βρίσκουν το φάρμακο, αρχίζουν να στοκάρουν όσο μπορούν, που φυσικά τροφοδοτεί το πρόβλημα.

Η εικόνα στους αριθμούς

Υπάρχει μια μικρή βελτίωση στα χαρτιά, αλλά όχι ακόμη στην καθημερινότητα. Στις ΗΠΑ, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 υπήρχαν 214 φάρμακα σε ενεργή έλλειψη. Αυτός είναι ο χαμηλότερος αριθμός από τις αρχές του 2018, σύμφωνα με την American Society of Health-System Pharmacists (ASHP), έναν οργανισμό που εκπροσωπεί περίπου 60.000 φαρμακοποιούς νοσοκομείων και κλινικών στις ΗΠΑ. Οι ελλείψεις είχαν κορυφωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας σε ιστορικό ρεκόρ: 323 διαφορετικά σκευάσματα σε έλλειψη.

Ωστόσο, πολλά ουσιαστικά φάρμακα εξακολουθούν να είναι δυσεύρετα. Η λοραζεπάμη (αγχολυτικό), η τριαμσινολόνη (στεροειδές), καθώς και από του στόματος οπιοειδή για χρόνιο πόνο παραμένουν δύσκολο να βρεθούν, επηρεάζοντας «πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών», όπως σημειώνει η ASHP.

Η κατάσταση είναι παρόμοια και αλλού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 20 Οκτωβρίου 2025 υπήρχαν 135 φάρμακα σε έλλειψη. Έκθεση του Κοινοβουλίου υπογράμμισε ότι οι ελλείψεις δημιουργούν «σοβαρή» πίεση στο σύστημα υγείας. Άλλη έκθεση βουλευτών τον Ιούλιο προειδοποίησε ότι αυτό έχει πλέον γίνει ένα «χρόνιο, δομικό πρόβλημα» και ότι οι πιέσεις αναμένεται να ενταθούν μέσα στον χειμώνα. Σε έρευνα του 2024 από την British Generic Manufacturers Association (BGMA), σχεδόν οι μισοί ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι δυσκολεύτηκαν να βρουν τα φάρμακά τους, ενώ περίπου ένας στους έξι είπε ότι έμεινε τελείως χωρίς τη θεραπεία του.

Και στην υπόλοιπη Ευρώπη παρατηρείται παρόμοια κρίση. Η Φαρμακευτική Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PGEU) έχει καταγράψει ότι οι ελλείψεις φαρμάκων επηρεάζουν όλα τα κράτη-μέλη. Σχεδόν τα μισά κράτη που απάντησαν σε έρευνα της περιόδου Νοεμβρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025 δήλωσαν ότι μεταξύ 400 και 800 διαφορετικά φάρμακα ήταν σε έλλειψη.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Δεν υπάρχει ένας μόνο ένοχος. Είναι ένας πολυπαραγοντικός κόμπος: απότομες μεταβολές στη ζήτηση, εύθραυστες αλυσίδες εφοδιασμού, καθυστερήσεις στις επιθεωρήσεις εργοστασίων, γεωπολιτικά ζητήματα, ακόμα και κοινωνικές τάσεις.

Απότομη αλλαγή στη ζήτηση μετά την πανδημία

Η Ιλαρία Πασαράνι, γενική γραμματέας της PGEU, εξηγεί ότι μετά την πανδημία Covid-19 πολλές χώρες είδαν «εκρήξεις» άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων. Αυτό οδήγησε σε τεράστια αύξηση της ζήτησης για αντιβιοτικά και άλλα σχετικά φάρμακα. Πάνω από 40 χώρες έχουν περάσει τουλάχιστον ένα κύμα λοιμώξεων που ήταν έως και δέκα φορές χειρότερο σε σχέση με πριν την πανδημία.

Την ίδια στιγμή, οι γηράσκοντες πληθυσμοί στον ανεπτυγμένο κόσμο αυξάνουν διαρκώς τη ζήτηση. Οι μεγαλύτερες ηλικίες χρειάζονται περισσότερα και συχνά πιο περίπλοκα φάρμακα.

Κοινωνικές και πολιτισμικές τάσεις

Μερικές φορές η ζήτηση για ένα σκεύασμα μπορεί να εκτιναχθεί λόγω δημόσιας συζήτησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ντοκιμαντέρ «Davina McCall: Sex, Myths and the Menopause» (2021) αποδίδεται ως ένας βασικός λόγος που αυξήθηκαν κατά περίπου 30% τα αιτήματα από γυναίκες σε εμμηνόπαυση για θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (HRT), κάτι που συνέβαλε σε εθνικές ελλείψεις.

Κάτι παρόμοιο παρατηρείται με τα φάρμακα απώλειας βάρους, όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη (γνωστές εμπορικά ως Ozempic, Wegovy, Mounjaro). Αρχικά σχεδιάστηκαν για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2, αλλά σταδιακά συνταγογραφούνται – νόμιμα ή «υπόγεια» – για αδυνάτισμα. Η εικόνα τους άλλαξε: από «θεραπεία για σοβαρή μεταβολική νόσο» σε «εργαλείο για γρήγορη απώλεια κιλών». Αυτό ενισχύθηκε από επιθετικό μάρκετινγκ, συνεργασίες με influencers και ιογενή hashtags στο Instagram και το TikTok τα τελευταία δύο χρόνια, κάτι που έχει καλλιεργήσει την ιδέα ότι πρόκειται σχεδόν για προϊόντα lifestyle και όχι φάρμακα που χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση.

Φιλανθρωπικές οργανώσεις για τον διαβήτη έχουν προειδοποιήσει ότι η παγκόσμια ζήτηση για τα λεγόμενα GLP-1 ανάλογα (μια κατηγορία φαρμάκων όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη) πλησιάζει τα όρια της διαθέσιμης παραγωγής. Στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έκρινε πρόσφατα ότι η προσφορά είναι πλέον επαρκής ώστε να σταματήσει να επιτρέπει στα «compounding pharmacies» να παρασκευάζουν δικές τους εκδοχές αυτών των σκευασμάτων για απώλεια βάρους. Αλλά η Fox – η Έριν Φοξ, αναπληρώτρια διευθύντρια φαρμακείου στο University of Utah Health, που παρακολουθεί τις ελλείψεις εδώ και δύο δεκαετίες – λέει ότι ακόμα μιλάμε για «άνευ προηγουμένου ζήτηση», που εξακολουθεί να πιέζει τα αποθέματα.

Το πρόβλημα με τα γενόσημα

Οι περισσότερες ελλείψεις δεν αφορούν ακριβά, προστατευμένα με πατέντα επώνυμα φάρμακα. Είναι τα γενόσημα που «πονάει» να λείπουν.

Τα γενόσημα είναι ουσίες των οποίων η πατέντα έχει λήξει – δηλαδή το ίδιο δραστικό συστατικό, αλλά χωρίς το brand. Στον χώρο αυτόν, ο ανταγωνισμός είναι σχεδόν αποκλειστικά στην τιμή. Για ορισμένα φάρμακα (π.χ. βασικά αντιβιοτικά), οι τιμές έχουν πέσει τόσο χαμηλά – σε σημείο «πιο φθηνά κι από μια τσίχλα», όπως λέει χαρακτηριστικά η Φοξ – που οι παραγωγοί πια δεν έχουν κέρδος. Όταν η παραγωγή ενός φαρμάκου γίνεται οικονομικά ασύμφορη, οι εταιρείες απλώς σταματούν να το φτιάχνουν. Αν αυτό το φάρμακο το παρήγαγαν μόνο λίγοι κατασκευαστές παγκοσμίως, τότε ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού τινάζεται στον αέρα.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα με πολλά γενόσημα φάρμακα στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων για ΔΕΠΥ, σύμφωνα με τον Μαρκ Σάμιουελς, διευθύνοντα σύμβουλο της BGMA. «Μιλάμε για περίπλοκα σκευάσματα, ακριβά στην παραγωγή, αλλά με εξαιρετικά χαμηλή τιμή πώλησης», λέει. Οι τιμές των γενοσήμων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι χαμηλότερες στην Ευρώπη. Αυτό, προσθέτει, έχει οδηγήσει τους υπεύθυνους πολιτικής να θεωρούν τα γενόσημα κάτι δεδομένο, χωρίς να επενδύουν σε νέα εργοστάσια ή σε ανθεκτικότερη αλυσίδα εφοδιασμού.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα γενόσημα είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου τα 4 στα 5 φάρμακα που παίρνουν οι ασθενείς είναι γενόσημα. Στις ΗΠΑ, σχεδόν το 91% όλων των συνταγών που εκτελούνται αφορούν γενόσημα.

Καθυστερήσεις, έλεγχοι ποιότητας και ρυθμιστικές αρχές

Στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στους ελέγχους ποιότητας.

Η FDA για μεγάλο διάστημα – εν μέρει λόγω πανδημίας – είχε μειωμένους επιτόπιους ελέγχους σε εργοστάσια παραγωγής. Καθώς τώρα προσπαθεί να καλύψει το κενό μετά από περίπου πέντε χρόνια περιορισμένων επιθεωρήσεων, εντόπισε συσσωρευμένα προβλήματα ποιότητας. Αυτό έχει οδηγήσει σε προσωρινά κλεισίματα εγκαταστάσεων, που με τη σειρά τους δημιουργούν νέες ελλείψεις πάνω σε ήδη υπάρχουσες.

Παράλληλα, πολιτικές περικοπές δαπανών, για παράδειγμα από το νεοσύστατο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (Department of Government Efficiency, DOGE) στις ΗΠΑ έχουν κάνει ακόμη πιο δύσκολο να προσληφθεί και να διατηρηθεί το απαραίτητο προσωπικό επιθεώρησης, σύμφωνα με τη Φοξ.

Επιπλέον, οι εμπορικοί δασμοί, ειδικά σε σχέση με την Κίνα, πιέζουν την τροφοδοσία πρώτων υλών. Πάνω από το 92% των εγκαταστάσεων που παράγουν γενόσημα για την αμερικανική αγορά βρίσκεται εκτός ΗΠΑ, και ένα τεράστιο μέρος των δραστικών ουσιών προέρχεται από την Κίνα.

Αν οι δασμοί αυξήσουν το κόστος των πρώτων υλών ή της συσκευασίας, ορισμένες εταιρείες απλώς σταματούν την παραγωγή αυτών των προϊόντων όχι απαραίτητα αμέσως, αλλά στους επόμενους 6 έως 12 μήνες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντίστοιχη ρυθμιστική αρχή (MHRA) χρειάζεται πλέον 24 έως 30 μήνες για να εγκρίνει άδειες παραγωγής νέων γενοσήμων. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας παραγωγός έχει ένα πρόβλημα και «πέφτει» η γραμμή παραγωγής του, μια άλλη εταιρεία δεν μπορεί απλά να μπει γρήγορα και να καλύψει το κενό. Το σύστημα δεν είναι ευέλικτο.

Και βέβαια υπάρχει και το Brexit. Η αποχώρηση από τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ και η αποδυνάμωση της στερλίνας έχουν κάνει ακόμη πιο δύσκολο και ακριβό να εξασφαλιστεί σταθερή ροή φαρμάκων προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Think tanks όπως το Nuffield Trust μιλούν πλέον για «νέα κανονικότητα»: ελλείψεις φαρμάκων ως μόνιμο φόντο του NHS.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους ασθενείς τώρα

Πιο βαριά συμπτώματα ή επιπλοκές, επειδή δεν λαμβάνουν εγκαίρως τη θεραπεία τους.

Πίεση να αυτο-ρυθμίζουν τη δόση τους (π.χ. να παίρνουν λιγότερο από όσο πρέπει, για να «κρατήσει» το φάρμακο).

Αναγκαστική αλλαγή αγωγής ή δραστικής ουσίας, που δεν είναι πάντα κατάλληλη για όλους.

Επιπλέον κόστος, μερικές φορές απαγορευτικό.

Συστηματικό άγχος: «Θα το βρω αυτό τον μήνα ή όχι;»

Οι φαρμακοποιοί και τα νοσοκομεία προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση μέρα με τη μέρα. Οι κυβερνήσεις υπόσχονται διαρθρωτικές αλλαγές. Αλλά προς το παρόν, για πολλούς ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας, η πραγματικότητα είναι απλή και σκληρή: ακόμα κι αν υπάρχει θεραπεία γι’ αυτούς, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούν να τη λάβουν.

ΠΗΓΗ: BBC