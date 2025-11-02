Υπόδειξη: Είναι κάτι απλό που μπορείς να κάνεις όλη μέρα.

Υπάρχουν πολλοί γνωστοί τρόποι για να ρυθμίσεις καλύτερα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, όπως να τρως σε τακτά χρονικά διαστήματα, να προσέχεις τις ποσότητες και να ασκείσαι συστηματικά. Όμως υπάρχει μια συνήθεια που συχνά παραβλέπουμε, κι όμως μπορεί να κάνει διαφορά: η κατανάλωση νερού. Αυτή η απλή αλλά αποτελεσματική στρατηγική προτείνεται τόσο από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία όσο και από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Η.Π.Α.

Το νερό βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου με διάφορους τρόπους, αποτρέποντας την αφυδάτωση, μειώνοντας την κατανάλωση πρόσθετων σακχάρων και γενικά στηρίζοντας τον οργανισμό. Παρακάτω θα δεις γιατί οι διατροφολόγοι συμφωνούν πως αυτή η μικρή συνήθεια μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στα επίπεδα σακχάρου σου.

Πώς το να πίνεις νερό τακτικά μπορεί να βελτιώσει το σάκχαρό σου

Η επαρκής ενυδάτωση βοηθά στον έλεγχο της πείνας

«Όταν είσαι αφυδατωμένος, μπορεί να μπερδέψεις τη δίψα με πείνα», εξηγεί η Jeanette Giacinto, M.S., R.D. Έτσι, είναι πιθανό να αναζητήσεις σνακ, συνήθως πλούσια σε απλούς υδατάνθρακες ή ζάχαρη, κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σάκχαρο.

Αν, ωστόσο, έχεις φάει πρόσφατα και νιώθεις πάλι “πείνα”, η Giacinto προτείνει να πιεις ένα-δυο ποτήρια νερό και να περιμένεις 5–10 λεπτά. Αν το αίσθημα παραμείνει, τότε ίσως πράγματι χρειάζεσαι ένα υγιεινό σνακ.

Η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου

Όταν ο οργανισμός είναι αφυδατωμένος, το αίμα γίνεται πιο «συμπυκνωμένο», κάτι που μπορεί να κάνει τις τιμές σακχάρου να φαίνονται υψηλότερες, αναφέρει η Kristen Lorenz, RD, LDN. Αν και η ποσότητα ζάχαρης δεν έχει αυξηθεί, η αναλογία νερού προς ζάχαρη έχει αλλάξει.

Αντίθετα, η κατανάλωση αρκετού νερού αραιώνει τη γλυκόζη στο αίμα, βοηθώντας έτσι στη σταθερότητα των επιπέδων. «Δεν είναι το νερό θεραπεία για το σάκχαρο, αλλά η σωστή ενυδάτωση είναι βασική για όλους», τονίζει η Lorenz.

Η αφυδάτωση αυξάνει το στρες

Η χρόνια έλλειψη υγρών μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τη ρύθμιση του σακχάρου, εξηγεί η Giacinto.

Τα πρώτα σημάδια αφυδάτωσης περιλαμβάνουν ξηροστομία, έντονη δίψα, μειωμένη εφίδρωση ή ούρηση και πιο σκούρα ούρα. Είναι σημαντικό να τα αναγνωρίζεις πριν η αφυδάτωση γίνει σοβαρή.

Το νερό βοηθά και στα επίπεδα ενέργειας

Ακόμη και ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, την ενέργεια και την εγρήγορση. «Όταν κάποιος νιώθει κουρασμένος, συχνά νομίζει ότι χρειάζεται φαγητό, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται νερό», λέει η Lorenz. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατανάλωση γλυκών ή καφέ με ζάχαρη, επιλογές που προκαλούν απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο και στην ενέργεια.

Την επόμενη φορά που νιώθεις χαμηλή ενέργεια, πιες πρώτα νερό. Αν πεινάς πραγματικά, επίλεξε ένα σνακ που συνδυάζει πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, όπως:

φρούτα με γιαούρτι,

φρυγανιά ολικής με φυστικοβούτυρο, ή

αγγούρι με χούμους ή τζατζίκι.

Πρακτικοί τρόποι για να εντάξεις το νερό στην καθημερινότητά σου

Ξεκίνα δυνατά τη μέρα: Πριν τον καφέ, πιες 1–2 ποτήρια νερό.

Πριν τον καφέ, πιες 1–2 ποτήρια νερό. Έχε πάντα μαζί σου μπουκάλι: Θέσε έναν στόχο ενυδάτωσης για την ημέρα. Οι ειδικοί προτείνουν περίπου 2,7 λίτρα για γυναίκες και 3,7 λίτρα για άνδρες ημερησίως.

Θέσε έναν στόχο ενυδάτωσης για την ημέρα. Οι ειδικοί προτείνουν περίπου και ημερησίως. Βρες πώς σου αρέσει το νερό: Θες παγωμένο, δροσερό ή σε θερμοκρασία δωματίου; Με καλαμάκι ή χωρίς; Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά!

Θες παγωμένο, δροσερό ή σε θερμοκρασία δωματίου; Με καλαμάκι ή χωρίς; Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά! Πρόσεξε τα ανθρακούχα νερά: Είναι δροσιστικά, αλλά αν πίνεις μόνο σόδα ή σέλτζερ, ίσως να μην καταναλώνεις αρκετό “καθαρό” νερό.

Είναι δροσιστικά, αλλά αν πίνεις μόνο σόδα ή σέλτζερ, ίσως να μην καταναλώνεις αρκετό “καθαρό” νερό. Πρόσθεσε γεύση: Αν δυσκολεύεσαι να πιεις νερό, δοκίμασε φυσικές προσθήκες όπως λεμόνι, μέντα, αγγούρι ή φρούτα του δάσους.

Η γνώμη των ειδικών

Η επαρκής ενυδάτωση είναι μια απλή αλλά ουσιαστική συνήθεια για τη ρύθμιση του σακχάρου. Η αφυδάτωση μπορεί να σε κάνει να φας χωρίς να πεινάς πραγματικά ή να επιλέξεις τροφές πλούσιες σε ζάχαρη. Επιπλέον, αυξάνει το στρες και επηρεάζει τις μετρήσεις γλυκόζης.

Ξεκίνα λοιπόν τη μέρα σου με ένα ποτήρι νερό, βρες τον τρόπο που σου αρέσει να το πίνεις και κάνε τη συνήθεια αυτή κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Γέμισε το ποτήρι σου και πιες στην υγειά του οργανισμού σου!

ΠΗΓΗ: EatingWell

