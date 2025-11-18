«Υπάρχει ένα στοιχείο αλήθειας σε αυτό», λέει ο Χαβιέ Γκονζάλεζ, καθηγητής διατροφής και μεταβολισμού στο Πανεπιστήμιο του Bath. «Όταν γυμναζόμαστε, καίμε πάντα ένα μείγμα καυσίμων – κυρίως υδατάνθρακες και λίπος. Αν έχουμε νηστέψει όλη τη νύχτα (και κάνουμε γυμναστική το πρωί), σε γενικές γραμμές καίμε λίγο περισσότερο λίπος και λιγότερους υδατάνθρακες από ό,τι αν είχαμε φάει πρωινό, ειδικά ένα πρωινό με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες». Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι προπονήσεις έπειτα από νηστεία είναι καλύτερες για την απώλεια βάρους.

«Υπάρχει ενέργεια – από υδατάνθρακες, λίπος ή πρωτεΐνες – που τελικά αποθηκεύεται ως σωματικό λίπος. Έτσι, για να χάσουμε λίπος, πρέπει να βρισκόμαστε σε ενεργειακό έλλειμμα: Να καίμε περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνουμε. Αν δεν βρισκόμαστε σε ενεργειακό έλλειμα, δεν έχει σημασία αν είμαστε νηστικοί ή ταϊσμένοι – το σώμα μας εξισορροπεί τα πράγματα με την πάροδο του χρόνου», λέει ο Γκονζάλεζ.

Η έρευνα, συμπεριλαμβανομένης και του Γκολνζάλεζ, δείχνει ότι η προπόνηση σε κατάσταση νηστείας μπορεί να βελτιώσει ελαφρώς τη μεταβολική υγεία, ιδιαίτερα το πόσο καλά οι μύες προσαρμόζονται στην άσκηση και το πώς το σώμα χειρίζεται τις «αιχμές» του σακχάρου στο αίμα, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ενεργειακές καταρρεύσεις. «Η προπόνηση μετά από νηστεία φαίνεται να ενθαρρύνει τους μυς να μετακινήσουν τη γλυκόζη από την κυκλοφορία του αίματος», λέει. «Έτσι, μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, ειδικά μετά τα γεύματα».

Τα αποτελέσματα είναι πιο αισθητά με την άσκηση αντοχής, όπως το τζόκινγκ ή η ποδηλασία. Κατά τη διάρκεια της άσκησης υψηλότερης έντασης, το σώμα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους υδατάνθρακες είτε έτσι είτε αλλιώς. Συνολικά, ωστόσο, τα οφέλη της προπόνησης κατόπιν νηστεία είναι μέτρια.

Παρ’ όλα αυτά, το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να γυμναζόμαστε. Είτε το κάνουμε νηστικοί, είτε έχοντας φάει, αυτό είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου, σύμφωνα πάντα με τον Γκονζάλεζ. Αν θέλαμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε άσκηση κατόπιν νηστείας, ας ξεκινήσουμε σιγά -σιγά. Δηλαδή, ας κάνουμε 15 – 20 λεπτά κι ας «χτίσουμε» σταδιακά. Αν αισθανθούμε ότι θα λιποθυμήσουμε ή νιώσουμε ζάλη, να ξέρουμε ότι έφτασε η ώρα να σταματήσουμε και να φάμε κάτι.

ΠΗΓΗ: The Guardian