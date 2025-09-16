Μέσα στην αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση στο νέο εμβόλιο κατά της Covid-19, μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι ένα κοινό ρινικό σπρέι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της μόλυνσης.

Η τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη εξέτασε την αποτελεσματικότητα του ρινικού σπρέι αζελαστίνης στην πρόληψη της λοίμωξης από Covid-19, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Internal Medicine. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα να νοσήσει κανείς από Covid-19 ήταν περίπου τρεις φορές χαμηλότερη στην ομάδα που έλαβε αζελαστίνη σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου

Τι είναι η αζελαστίνη; Και, καθώς τα κρούσματα κορoνοϊού αυξάνονται ξανά, τι προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνουν οι άνθρωποι για να μειώσουν τις πιθανότητες μόλυνσης;

«Το ρινικό σπρέι αζελαστίνης, γνωστό και με τις εμπορικές ονομασίες Astelin και Astepro, είναι ένα αντιισταμινικό που χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από συμπτώματα αλλεργιών, όπως βουλωμένη ή καταρροϊκή μύτη, φαγούρα και φτέρνισμα. Το φάρμακο είναι εγκεκριμένο για τη θεραπεία της εποχικής αλλεργικής ρινίτιδας και της ολοετούς αλλεργικής ρινίτιδας», λέει στο CNN.com η ειδικός ευεξίας δρ Λίνα Βεν, ιατρός επειγόντων περιστατικών και αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο George Washington. Η ίδια έχει διατελέσει επίτροπος υγείας της Βαλτιμόρης.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια, η εποχική αλλεργική ρινίτιδα είναι αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζουν ως «αλλεργική ρινίτιδα» — συμπτώματα που εμφανίζονται κυρίως την άνοιξη, το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, λόγω γύρης από δέντρα, χόρτα ή ζιζάνια. Αντίθετα, η ολοετής αλλεργική ρινίτιδα προκαλεί συμπτώματα όλο τον χρόνο, λόγω παραγόντων όπως τα ακάρεα σκόνης, η πιτυρίδα κατοικίδιων και η μούχλα.

«Στην αρχή της πανδημίας, οι επιστήμονες ερεύνησαν αν φάρμακα που ήδη κυκλοφορούσαν στην αγορά θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της Covid-19. Η αζελαστίνη έδειξε ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε κάποιες εργαστηριακές μελέτες», εξηγεί επίσης η Βεν.

Μια μελέτη έδειξε ότι η αζελαστίνη μπορεί να δεσμεύεται σε έναν υποδοχέα που χρησιμοποιεί ο κορωνοϊός για να εισέλθει στα ανθρώπινα κύτταρα. Μια άλλη υποστήριξε ότι το φάρμακο μείωνε τα επίπεδα του ιού στους ιστούς της ρινικής κοιλότητας. Μια τρίτη μελέτη έδειξε ότι το φάρμακο ενδέχεται να έχει ευρύτερη αντιιική δράση και κατά άλλων αναπνευστικών ιών, όπως της γρίπης.

Δεδομένου ότι το σπρέι αυτό είναι ευρέως διαθέσιμο, οι ερευνητές ήθελαν να το δοκιμάσουν σε ανθρώπους, σε αυστηρά ελεγχόμενο πλαίσιο, για να διαπιστώσουν αν μπορεί πράγματι να μειώσει τη μόλυνση από κορωνοϊό. Αν ισχύει, θα μπορούσε να αποτελέσει μια φθηνή και εύκολη λύση πρόληψης

Περισσότερα για τη μελέτη

Η μελέτη ήταν τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo) και ανήκε στη φάση 2 των κλινικών δοκιμών. Συμμετείχαν 450 υγιείς ενήλικες στη Γερμανία, εκ των οποίων σχεδόν όλοι (99,1%) είχαν εμβολιαστεί τουλάχιστον μία φορά κατά της Covid-19. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Στην πρώτη, οι συμμετέχοντες έκαναν χρήση του ρινικού σπρέι αζελαστίνης τρεις φορές την ημέρα και για μέσο όρο 56 ημέρες. Η άλλη ομάδα λάμβανε εικονικό φάρμακο

Γινόταν δύο φορές την εβδομάδα έλεγχος με ταχέα τεστ αντιγόνου. Όσα τεστ ήταν θετικά, επιβεβαιώνονταν με μοριακό έλεγχο PCR, και παρακολουθούνταν η διάρκεια της λοίμωξης με καθημερινά τεστ.

Η συχνότητα μόλυνσης από Covid-19 ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα με αζελαστίνη:

5 από τους 227 συμμετέχοντες (2,2%) διαγνώστηκαν θετικοί, σε σύγκριση με 15 από τους 223 (6,7%) στην ομάδα του placebo. Η μέση διάρκεια θετικού τεστ ήταν μικρότερη στην ομάδα της αζελαστίνης: 3,40 ημέρες, έναντι 5,14 ημερών στην ομάδα του placebo.

Επιπλέον, τα άτομα στην ομάδα αζελαστίνης ήταν λιγότερο πιθανό να κολλήσουν άλλους αναπνευστικούς ιούς. Συγκεκριμένα, μόλις 8,4% μολύνθηκαν (19/227), σε σχέση με 18,8% (42/223) στο placebo. Επίσης, ανέφεραν λιγότερες ημέρες ασθένειας: 1,73 ημέρες κατά μέσο όρο, έναντι 2,75 ημερών στην ομάδα του placebo.



Πρόκειται για μια καλά σχεδιασμένη μελέτη, που δείχνει ότι το ρινικό σπρέι αζελαστίνης μπορεί να προσφέρει προστατευτικό αποτέλεσμα απέναντι στον SARS-CoV-2 και άλλους ιούς του αναπνευστικού. Η μείωση του κινδύνου μόλυνσης ήταν παρόμοια με εκείνη που παρατηρείται με άλλα προληπτικά μέτρα, όπως τα εμβόλια. Τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, δεδομένου ότι πρόκειται για φθηνό, διαθέσιμο και ασφαλές σκεύασμα με ιστορικό δεκαετιών. Αυτή η μελέτη αποτελεί σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά χρειάζονται και άλλες μελέτες για επιβεβαίωση.

Ωστόσο, η δρ Βεν προειδοποιεί: Αν και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, πρόκειται για μια μικρή μελέτη. Ο FDA δεν έχει εγκρίνει την αζελαστίνη για πρόληψη της Covid-19 ή άλλων λοιμώξεων. Δεν θα συνιστούσα σε κανέναν να χρησιμοποιεί το σπρέι αντί για άλλα μέτρα πρόληψης, όπως ο εμβολιασμός και η χρήση μάσκας.

Οπότε, ποιο είναι το ενδεδειγμένο μέτρο πρόληψης κατά της Covid-19;

«Εάν είναι διαθέσιμο το ενημερωμένο εμβόλιο κατά της Covid-19, πρέπει να το κάνουμε», καταλήγει η δρ Βεν. «Αν ανήκουμε σε ευπαθή ομάδα, ας αποφεύγουμε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Αν δεν γίνεται αυτό, ας φορέσουμε καλά εφαρμοσμένη μάσκα N95 ή “ισοδύναμη”. Τέλος, όποιος έχει αναπνευστικά συμπτώματα πρέπει να μένει στο σπίτι για να περιορίσει τη μετάδοση, όχι μόνο του κορωνοϊού αλλά και άλλων ιών».

ΠΗΓΗ: Cnn.com

