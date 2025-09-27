Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε αρνάκι με κολοκυθάκια στην κατσαρόλα.

Θα προσθέσουμε ντομάτα τριμμένη, κρεμμύδι ξερό και μαϊντανό ψιλοκομμένο.

Για επιδόρπιο, μους γιαουρτιού με βύσσινο γλυκό του τουταλιού.

Καλή όρεξη.

Αρνάκι με κολοκυθάκια στην κατσαρόλα

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 15′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 45′

Υλικά

1 κιλό αρνάκι, χεράκι, σε μερίδες

1 κιλό κολοκυθάκια, μικρά

3-4 ώριμες ντομάτες, τριμμένες

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

½ μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

2-3 κ.σ. αλεύρι

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι και πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

Πρώτα αλατοπιπερώνουμε και αλευρώνουμε το αρνάκι.

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρέας για 5′-6′ ή μέχρι να ροδίσει και να κάνει κρούστα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, τις ντομάτες, τον μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και 2 φλιτζάνια νερό.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα, μετριάζουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 1 ώρα.

Παράλληλα, πλένουμε τα κολοκυθάκια, τα κόβουμε σε μέτρια κομμάτια ή, αν είναι πολύ μικρά, τα αφήνουμε ολόκληρα. Τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα, τη σείουμε και μαγειρεύουμε για ακόμα 30′ μέχρι να γίνει το κρέας.

Σερβίρουμε το αρνάκι με κολοκυθάκια στην κατσαρόλα, με λίγο φρέσκο ελαιόλαδο.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #171» σε συνταγή Γιώργου Στυλιανουδάκη.

Μους γιαουρτιού με βύσσινο γλυκό του κουταλιού

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 15′

Αναμονή: 5 ώρες

Υλικά:

300 γρ. γιαούρτι αγελάδας στραγγιστό, πλήρες

300 γρ. κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά

450 γρ. βύσσινο γλυκό του κουταλιού, καλά στραγγισμένο από το σιρόπι του (το κρατάμε για το γαρνίρισμα)

1 κ.γ. σκόνη ζελατίνης

60 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

Αρχικά ρίχνουμε, σε ένα μπρίκι, τη ζελατίνη και 60 ml κρύο νερό. Στη συνέχεια, τη ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά για 1-2 λεπτά, ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί.

Στον πολυκόφτη που διαθέτουμε χτυπάμε τα βύσσινα με τη ζάχαρη, τη βανίλια και το μείγμα ζελατίνης μέχρι να σχηματιστεί μια λεία κρέμα. Αδειάζουμε σε μπολ. Ρίχνουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε να αναμειχθεί.

Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με το σύρμα μέχρι να γίνει μια απαλή σαντιγί. Την αδειάζουμε στο μείγμα του γιαουρτιού και την ανακατεύουμε με σπάτουλα και με απαλές κινήσεις μέχρι να ενσωματωθεί.

Μοιράζουμε τη μους σε 4 ατομικά μπολ ή φαρδιά κολονάτα ποτήρια. Την αφήνουμε στο ψυγείο τουλάχιστον 4-5 ώρες.

Ραντίζουμε κάθε μους με λίγο από το σιρόπι που κρατήσαμε στην άκρη και σερβίρουμε.

Tip

Για πιο ωραία εμφάνιση, δεν μοιράζουμε απευθείας τη μους σε σκεύη αλλά τη μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής με μύτη-αστέρι και τη σερβίρουμε σε μπολ ή ποτήρια σε σχήμα μεγάλης ροζέτας. Αν είναι πολύ υδαρής όμως και δεν στέκεται, την αφήνουμε πρώτα στο ψυγείο για 1 ώρα.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #59»