Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε γιουβέτσι με πράσα και μανιτάρια.

Θα προσθέσουμε ξερά κρεμμύδια σε ψιλά καρέ, σκορδάκι ψιλοκομμένο, ντοματάκια κονσέρβας, με το ζουμί τους πολτοποιημένα, άνηθο ψιλοκομμένο και κεφαλοτύρι σε κυβάκια.

Για επιδόρπιο, απολαμβάνουμε «Βυζαντινό». Ενα εύκολο γλυκό με κρέμα βανίλιας και τσουρέκι που θυμίζει εκμέκ κανταΐφι.

Καλή όρεξη.

Γιουβέτσι με πράσα και μανιτάρια

Μερίδες: 4 – 6

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 45′

Υλικά

400 γρ. κριθαράκι, κατά προτίμηση χονδρό

300 γρ. μανιτάρια λευκά, σε φέτες

4 πράσα, σε λεπτές ροδέλες

2 ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ

1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη

200 γρ. ντοματάκια κονσέρβας, με το ζουμί τους, πολτοποιημένα

½ μάτσο άνηθο, ψιλοκομμένο

200 γρ. κεφαλοτύρι, σε κυβάκια

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τα μανιτάρια για 4′-5′, μέχρι να ροδίσουν. Προσθέτουμε τα πράσα, τα κρεμμύδια και το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 3′-4′, μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνουμε την ντομάτα, αλατοπίπερο, μετριάζουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 8′-10′, μέχρι να δέσει η σάλτσα ελαφρώς. Προσθέτουμε το κριθαράκι και 900 ml ζεστό νερό, ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα για 1′, μέχρι να αναμειχθούν, και αδειάζουμε το όλον σε ένα μέτριο ταψί.

Ψήνουμε για περίπου 20′, μέχρι να μαλακώσει το κριθαράκι και να απορροφήσει τα υγρά.

Βγάζουμε για λίγο το ταψί από τον φούρνο, σκορπίζουμε τον άνηθο και το τυρί και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 5′, μέχρι να λιώσει το τυρί.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #152» σε συνταγή Χριστόφορου Πέσκια.

Βυζαντινό: εύκολο γλυκό με κρέμα βανίλιας και τσουρέκι

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 20′

Ψήσιμο: 25′

Αναμονή: 3 ώρες

Υλικά

4 χοντρές φέτες τσουρέκι

για το σιρόπι

150 γρ. (3/4 κούπας) ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

150 γρ. (3/4 κούπας) νερό

για την κρέμα

500 ml (2 1⁄2 κούπες) φρέσκο γάλα, πλήρες

100 γρ. (½ κούπα) ζάχαρη

65 γρ. (½ κούπα + 1 κουτ. γλυκού) κορν φλάουρ

2 κρόκοι αυγών

1 κάψουλα βανιλίνη

100 γρ. (½ κούπα) κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, χτυπημένη σε απαλή σαντιγί (να έχει υφή κρεμώδη και πιο υδαρή από σαντιγί, περίπου σαν γιαούρτι)

για το γαρνίρισμα

150 γρ. (3/4 κούπας) κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, χτυπημένη σε σαντιγί

κανέλα σε σκόνη

Εκτέλεση

για το σιρόπι

Σε μια μικρή κατσαρόλα βράζουμε το νερό και τη ζάχαρη για 2′-3′ από όταν ξεκινήσει ο βρασμός. Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει εντελώς.

για την κρέμα

Σε μια μέτρια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, τη ζάχαρη, το κορν φλάουρ και τους κρόκους και ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα, μέχρι η κρέμα να βράσει και να πήξει.

Αποσύρουμε, προσθέτουμε τη βανιλίνη και ανακατεύουμε καλά.

Αδειάζουμε την κρέμα σε ένα καθαρό μπολ. Τη σκεπάζουμε με διάφανη μεμβράνη που να εφάπτεται στην επιφάνειά της, για να μην κάνει κρούστα, και την αφήνουμε να κρυώσει (1-2 ώρες στο ψυγείο).

για το στήσιμο

Απλώνουμε τις φέτες τσουρεκιού σε ένα ταψί, σε μονή στρώση, και τις ψήνουμε σε φούρνο προθερμασμένο στους 150°C στη λειτουργία του αέρα, για 20′-25′, μέχρι να στεγνώσουν.

Τις βγάζουμε και όσο είναι ζεστές τις περιχύνουμε με το κρύο σιρόπι και αφήνουμε στην άκρη μέχρι να κρυώσουν.

Χτυπάμε την κρέμα που ετοιμάσαμε στο μίξερ, να αφρατέψει, και στο τέλος την ανακατεύουμε με την απαλή σαντιγί.

Κόβουμε τις σιροπιασμένες φέτες τσουρεκιού σε μικρότερα κομμάτια και τα μοιράζουμε σε τέσσερα μπολάκια. Από πάνω μοιράζουμε την κρέμα που ετοιμάσαμε. Γαρνίρουμε με τη σαντιγί φτιάχνοντας ροζέτες με κορνέ. Αφήνουμε στο ψυγείο για 1 ώρα.

Πασπαλίζουμε με κανέλα και σερβίρουμε το γλυκό με κρέμα βανίλιας και τσουρέκι.

Tip

Δεν χρειάζεται να έχει μπαγιατέψει το τσουρέκι μας γι’ αυτή τη συνταγή, αφού έτσι κι αλλιώς ψήνεται για λίγα λεπτά στον φούρνο, μέχρι να στεγνώσει. Αντί για τσουρέκι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο κέικ της αρεσκείας μας.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #48» σε συνταγή Δημήτρη Μιχαηλίδη.