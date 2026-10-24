Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για το κυριακάτικο τραπέζι περιλαμβάνει κοτόπουλο με ρύζι, πιπεριές, κρεμμύδια, σκόρδο και σαλάμι, το οποίο ψήνεται στον φούρνο για μία ώρα συνολικά.

Το κυρίως πιάτο ολοκληρώνεται με την προσθήκη λιωμένου βουτύρου πριν από το σερβίρισμα, ενώ η προετοιμασία του απαιτεί είκοσι λεπτά εργασίας.

Για επιδόρπιο προτείνεται παγωτό από παγωμένα φρούτα, το οποίο παρασκευάζεται στο μπλέντερ με κρέμα γάλακτος, γάλα και ασπράδια αυγών.

Το παγωτό σερβίρεται με λιωμένη σοκολάτα, η οποία παγώνει ακαριαία κατά την επαφή της με το κρύο μείγμα των φρούτων.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε κοτόπουλο με ρύζι και πιπεριές στον φούρνο.

Θα προσθέσουμε πάπρικα καπνιστή, ξερά κρεμμύδια σε χοντρές φέτες, σκόρδο και σαλάμι σε φετάκια.

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Για επιδόρπιο, πανεύκολο παγωτό από φρούτα, με παγωμένη σάλτσα σοκολάτας.

Καλή όρεξη.

Κοτόπουλο με ρύζι και πιπεριές στον φούρνο

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 20′

Ψήσιμο: 1 ώρα

Υλικά

4 ολόκληρα μπούτια κοτόπουλου

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300 γρ. ρύζι μπασμάτι

1 κ.σ. πάπρικα καπνιστή

2 ξερά κρεμμύδια, σε χοντρές φέτες

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3 πιπεριές ανάμεικτες, χοντροκομμένες

4 σκελίδες σκόρδο, σε φετάκια

1 κ.σ. κόκκινο ξίδι

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80 γρ. σαλάμι της αρεσκείας μας, σε φετάκια

30 γρ. βούτυρο αιγοπρόβειο λιωμένο, καυτό

20 ml ελαιόλαδο

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αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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Εκτέλεση

Αρχικά προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C, στη λειτουργία του αέρα.

Στη συνέχεια, τρίβουμε καλά το κοτόπουλο, με αλάτι, πιπέρι και την πάπρικα.

Σε μια γάστρα ή σε ένα μέτριο βαθύ ταψί απλώνουμε τα κρεμμύδια, τις πιπεριές και τα σκόρδα. Τοποθετούμε από πάνω τα μπούτια κοτόπουλου και ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και το ξίδι.

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Ψήνουμε για 40′, με ξεσκέπαστο σκεύος.

Βγάζουμε από τον φούρνο, προσθέτουμε το σαλάμι και το ρύζι ανάμεσα στο κοτόπουλο, περιχύνουμε με 600 ml νερό, αλατοπιπερώνουμε και σκεπάζουμε τη γάστρα με το καπάκι της ή το ταψί με λαδόκολλα.

Ψήνουμε για 20′, μέχρι να γίνει το ρύζι.

Ξεφουρνίζουμε και περιχύνουμε το φαγητό με το καυτό βούτυρο.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #250» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Πανεύκολο παγωτό από φρούτα, με παγωμένη σάλτσα σοκολάτας

iStock

Μερίδες: 6-8

Προετοιμασία: 15′

Αναμονή: 5 ώρες

Υλικά

1 κιλό ανάμεικτα φρέσκα φρούτα (φέτες πορτοκαλιού όσο καλύτερα γίνεται καθαρισμένες από τις λευκές μεμβράνες, βατόμουρα, αχλάδια και ό,τι άλλο μας αρέσει), καθαρισμένα, όσα χρειάζεται, κομμένα σε μικρά κομμάτια

100 γρ. κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, κρύα

100 ml φρέσκο γάλα, πλήρες, κρύο

2 ασπράδια από πολύ φρέσκα αυγά, κρύα, από το ψυγείο μέλι ή πετιμέζι ή άλλο γλυκαντικό που μας αρέσει ‒ βλ. διαδικασία

100 γρ. κουβερτούρα με 55% κακάο

1 κ.σ. ελαιόλαδο

ελάχιστο αλάτι

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε τα κομμένα φρούτα σε ένα μπολ, το σκεπάζουμε με διάφανη μεμβράνη και το βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 3-5 ώρες, μέχρι τα φρούτα να παγώσουν, να «κοκαλώσουν».

Ρίχνουμε στον πολυκόφτη τα παγωμένα φρούτα, την κρέμα γάλακτος το γάλα και τα ασπράδια και χτυπάμε στην υψηλή ταχύτητα, μέχρι να διαλυθούν τα φρούτα και να ενωθούν με τα υπόλοιπα υλικά σε ένα σφιχτό, παχύ, παγωμένο μείγμα.

Δοκιμάζουμε και, αν θέλουμε το μείγμα πιο γλυκό, προσθέτουμε μια μικρή ποσότητα από το γλυκαντικό που επιλέξαμε.

Επίσης, αν δούμε ότι το μείγμα παραείναι σφιχτό και κομματιάζεται, σημαίνει ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω υγρό: προσθέτουμε λίγες κουταλιές παγωμένο νερό ή χυμό και χτυπάμε ξανά, έντονα και γρήγορα.

Μοιράζουμε το παγωτό σε μπολάκια.

Στο μεταξύ, σε ένα μπρίκι βάζουμε τη σοκολάτα και το λάδι και τα ζεσταίνουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι η σοκολάτα να λιώσει.

Τη ρίχνουμε πάνω στα παγωτά ‒ η επαφή με το κρύο υλικό θα παγώσει τη σοκολάτα ακαριαία. Σερβίρουμε αμέσως.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #249» σε συνταγή Αγάπη Μιχέλη.