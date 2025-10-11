Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε κρητικό στιφάδο με χοιρινό και μανίτες (μανιτάρια) με πλούσια σάλτσα ντομάτας.

Θα προσθέσουμε λευκό κρασί, μηλόξυδο, ξυλάκια κανέλας, γαρίφαλα, κόκκους μπαχάρι, θυμάρι και μαϊντανό ψιλοκομμένο.

Για επιδόρπιο, μια ζουμερή φρουτοσαλάτα με χαρακτήρα εξωτικό.

Καλή όρεξη.

Κρητικό στιφάδο με χοιρινό και μανίτες

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 1 ώρα

Αναμονή: 30′

Υλικά

1.200 γρ. χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο, σε κύβους 2-3 εκ. (για τηγανιά)

150 ml μηλόξιδο

600 γρ. λευκά μανιτάρια, σε λεπτές φέτες

600 γρ. κρεμμύδι ξερό, χοντροκομμένο

1 λίτρο χυμός ντομάτας, συμπυκνωμένος

70 γρ. πελτές ντομάτας, διαλυμένος σε 1 ποτήρι ζεστό νερό

150 ml λευκό ξηρό κρασί

2 ξυλάκια κανέλας + 10 γαρίφαλα + 10 κόκκοι μπαχάρι (δεμένα σε τουλπάνι)

1 κ.γ. θυμάρι ξερό

2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένος

30 γρ. κορν φλάουρ (για τη σάλτσα)

70 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε μπολ ανακατεύουμε το κρέας με 10 γρ. αλάτι και το μηλόξιδο και το αφήνουμε στην άκρη για 30′, να μαριναριστεί. Το στραγγίζουμε, χωρίς να το ξεπλύνουμε από τη μαρινάδα.

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 4′-5′. Προσθέτουμε το κρέας και τα μανιτάρια και σοτάρουμε για άλλα 15′. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε 2′, να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Ρίχνουμε τον χυμό, τον ντοματοπελτέ και 600 ml ζεστό νερό (ή σπιτικό ζωμό λαχανικών, αν έχουμε). Προσθέτουμε το τουλπάνι με τα μπαχαρικά, αλατοπίπερο, το θυμάρι και μαγειρεύουμε για 25′. Αφαιρούμε το τουλπάνι και προσθέτουμε τον μαϊντανό.

Διαλύουμε το κορν φλάουρ σε 150 ml κρύο νερό και το ρίχνουμε στο φαγητό. Ανακατεύουμε για 1 λεπτό, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #163» σε συνταγή Λευτέρη Λαζάρου.

Φρουτοσαλάτα εξωτική και πικάντικη

Μερίδες: 4

Παρασκευή: 20′

Υλικά

2 μπανάνες (περίπου 250 γρ. καθαρό βάρος)

1 μέτριο μάνγκο (περίπου 300 γρ. καθαρισμένο)

300 γρ. φρέσκος ανανάς, καθαρισμένος (περίπου μισός ανανάς)

½ κ.γ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι

100 ml νερό καρύδας

15 γρ. νιφάδες αποξηραμένης καρύδας

Εκτέλεση

Ξεκινάμε καθαρίζοντας τις μπανάνες. Τις κόβουμε σε μέτριες φέτες και στη συνέχεια κάθε φέτα σε μισοφέγγαρο.

Κρατώντας το μάνγκο κάθετα, το κόβουμε στα τέσσερα, μπήγοντας το μαχαίρι μέχρι να βρούμε αντίσταση στο σημείο απ’ όπου ξεκινάει ο χοντρός και ινώδης πυρήνας, οπότε εκεί αρχίζουμε να γλείφουμε με το μαχαίρι γύρω από αυτόν, μέχρι να κοπεί το φρούτο σε 4 κομμάτια. Με το μαχαίρι αποκόπτουμε τη σάρκα από τη φλούδα και την κόβουμε σε καρεδάκια.

Κόβουμε τον ανανά σε ροδέλες και έπειτα σε καρεδάκια.

Βάζουμε όλα τα κομμένα φρούτα σε μπολ, προσθέτουμε το πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε το νερό καρύδας, ανακατεύουμε, σκορπίζουμε τις νιφάδες καρύδας και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #59».