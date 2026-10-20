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Παράλληλα, η Αθήνα υποδέχεται τέσσερα νέα εστιατόρια με ένα αστέρι, ενισχύοντας τη δυναμική της γαστρονομικής σκηνής της πρωτεύουσας με νέες σημαντικές διακρίσεις.

Η Σαντορίνη πραγματοποιεί εντυπωσιακό ντεμπούτο στον οδηγό, καθώς το εστιατόριο Lycabettus αποσπά δύο αστέρια, ενώ συνολικά τέσσερις επιχειρήσεις του νησιού κατακτούν αστέρια Michelin.

Η Θεσσαλονίκη εισέρχεται δυναμικά στον γαστρονομικό χάρτη με είκοσι εστιατόρια, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται πέντε νέες διακρίσεις στην κατηγορία Bib Gourmand για την ποιότητα και τις προσιτές τιμές τους.

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Η νέα επιλογή του Michelin Guide για την Ελλάδα φέρνει τα πάνω κάτω στον γαστρονομικό χάρτη της χώρας. Το Delta χάνει το δεύτερο αστέρι του, τέσσερα αθηναϊκά εστιατόρια αποκτούν για πρώτη φορά ένα αστέρι, η Σαντορίνη κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο με το Lycabettus να κατακτά δύο αστέρια, ενώ η Θεσσαλονίκη μπαίνει δυναμικά στον οδηγό με 20 εστιατόρια.

Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια αναμονής, ο Michelin Guide επιστρέφει με μια ανακοίνωση που αναδιαμορφώνει τον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας. Νέες αφίξεις, σημαντικές διακρίσεις, αναμενόμενες επιβραβεύσεις αλλά και απώλειες που προκαλούν συζητήσεις συνθέτουν τη φετινή εικόνα, με το ενδιαφέρον να μοιράζεται ανάμεσα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη.

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Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, έρχεται από την πρωτεύουσα. Το Delta, το εστιατόριο που από το 2022 κρατούσε σταθερά δύο αστέρια Michelin και είχε καθιερωθεί ως το μοναδικό εστιατόριο της Αθήνας σε αυτή την κατηγορία, υποβαθμίζεται στο ένα αστέρι. Μια απόφαση που αναμφίβολα θα συζητηθεί, καθώς το Delta είχε διατηρήσει τη διάκρισή του μέχρι και την τελευταία ανακοίνωση του οδηγού, τον Δεκέμβριο του 2024.

Την ίδια στιγμή, τέσσερα αθηναϊκά εστιατόρια κερδίζουν για πρώτη φορά ένα αστέρι, ενώ η Σαντορίνη εντυπωσιάζει από την πρώτη κιόλας συμμετοχή της, με το Lycabettus του Andronis Luxury Suites να αποσπά δύο αστέρια. Και κάπου εδώ, η Θεσσαλονίκη αποκτά τη δική της θέση στον χάρτη του Michelin, με πέντε Bib Gourmand και συνολικά 20 εστιατόρια στις επιλογές του οδηγού.

Ας δούμε αναλυτικά όλες τις νέες διακρίσεις και τις σημαντικότερες αλλαγές.

Αθήνα: Τέσσερις νέες αφίξεις με αστέρι Michelin

Η αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή υποδέχεται τέσσερα νέα εστιατόρια με ένα αστέρι Michelin, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την πολυμορφία της. Το Simul, το see|ds, το Aleria και το SENSE περνούν για πρώτη φορά στην κατηγορία των αστεράτων, προσθέτοντας νέες προτάσεις στον γαστρονομικό χάρτη της πρωτεύουσας.

Οι νέες διακρίσεις δεν περιορίζονται, όμως, στα αστέρια. Στην κατηγορία Bib Gourmand, η οποία επιβραβεύει εστιατόρια που ξεχωρίζουν για την ποιότητα της κουζίνας τους σε συνδυασμό με τις προσιτές τιμές, προστίθενται δύο ακόμη διευθύνσεις: το Upon και το Zohós.

Παράλληλα, η λίστα Michelin Selected εμπλουτίζεται με νέες προτάσεις, μεταξύ των οποίων τα Ateno, Amphivian, Sole Giaguaro, Humain και Thirio.

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Η φετινή επιλογή αποτυπώνει, έτσι, μια αθηναϊκή σκηνή που συνεχίζει να εξελίσσεται, με διαφορετικές γαστρονομικές ταυτότητες και νέες αφίξεις να διεκδικούν τη θέση τους στο προσκήνιο.

Θεσσαλονίκη: Το ντεμπούτο με πέντε Bib Gourmand

Η Θεσσαλονίκη αποκτά επιτέλους τη δική της θέση στον Michelin Guide, σε μια εξέλιξη που προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό προορισμό στον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας.

Στην πρώτη επιλογή του οδηγού για την πόλη περιλαμβάνονται συνολικά 20 εστιατόρια, με πέντε από αυτά να αποσπούν τη διάκριση Bib Gourmand. Πρόκειται για τα Menu me… nou, Three Little Pigs, To Manitari, Deka Trapezia και Sintrofi.

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Τα υπόλοιπα 15 εστιατόρια εντάσσονται στην κατηγορία Michelin Selected, η οποία συγκεντρώνει διευθύνσεις που ξεχωρίζουν για την ποιότητα της κουζίνας τους και αξίζουν μια θέση στις προτάσεις του οδηγού.

Το ντεμπούτο της Θεσσαλονίκης αποτελεί αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της φετινής ανακοίνωσης, αναδεικνύοντας μια πόλη με έντονη γαστρονομική ταυτότητα και μια σκηνή που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.

Σαντορίνη: Δύο αστέρια για το Lycabettus και τέσσερα αστεράτα εστιατόρια

Αν η Αθήνα είχε τις ανατροπές της, η Σαντορίνη είχε τον δικό της θρίαμβο. Το νησί κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον Michelin Guide με τέσσερα εστιατόρια να κερδίζουν αστέρια, ενώ το Lycabettus του Andronis Luxury Suites, στην Οία, ξεχωρίζει με την απονομή δύο αστεριών Michelin.

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Με επικεφαλής τον σεφ Χρήστο Καραγιάννη, το Lycabettus καταφέρνει να βρεθεί από την πρώτη χρονιά συμμετοχής του ανάμεσα στα εστιατόρια που διακρίνονται με δύο αστέρια, σε μια από τις πιο ηχηρές ειδήσεις της φετινής ανακοίνωσης.

Ένα αστέρι Michelin αποσπούν επίσης τρεις ακόμη σημαντικές γαστρονομικές διευθύνσεις του νησιού: το ιστορικό Selene, το Botrini’s Santorini και το Lauda.

Η πρώτη αυτή επιλογή επιβεβαιώνει ότι η γαστρονομική εμπειρία της Σαντορίνης δεν περιορίζεται στο εντυπωσιακό τοπίο και τη θέα στο Αιγαίο, αλλά διεκδικεί πλέον με αξιώσεις τη θέση της και στον διεθνή γαστρονομικό χάρτη.

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Delta: Η μεγάλη ανατροπή της φετινής επιλογής

Από όλες τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο Michelin Guide, εκείνη που αναμένεται να προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση στην Αθήνα αφορά το Delta. Το εστιατόριο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποβαθμίζεται από τα δύο αστέρια Michelin στο ένα, χάνοντας τη διάκριση που διατηρούσε από το 2022.

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Μέχρι και την τελευταία ανακοίνωση του οδηγού, τον Δεκέμβριο του 2024, το Delta παρέμενε μόνο του στην κορυφή της αθηναϊκής κατάταξης, ως το μοναδικό εστιατόριο της πόλης με δύο αστέρια.

Η απόφαση αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο απρόσμενες εξελίξεις της νέας επιλογής. Και, όπως συμβαίνει συχνά με τις αξιολογήσεις του Michelin, αφήνει περιθώριο για διαφορετικές αναγνώσεις και συζητήσεις γύρω από τα κριτήρια που καθορίζουν την πορεία ενός εστιατορίου στον οδηγό.

Ενας νέος γαστρονομικός χάρτης για την Ελλάδα

Η φετινή ανακοίνωση του Michelin Guide δεν φέρνει απλώς νέες διακρίσεις. Σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η ελληνική γαστρονομία σε διεθνές επίπεδο.

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Η Αθήνα αποκτά νέες αστεράτες διευθύνσεις, η Θεσσαλονίκη κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της και η Σαντορίνη κερδίζει από την πρώτη χρονιά τέσσερα εστιατόρια με αστέρια, με το Lycabettus να ξεχωρίζει με δύο.

Την ίδια στιγμή, η απώλεια του δεύτερου αστεριού από το Delta υπενθυμίζει ότι οι διακρίσεις του Michelin δεν είναι δεδομένες, ακόμη και για εστιατόρια που έχουν εδραιώσει τη θέση τους στην κορυφή.

Το βέβαιο είναι πως ο γαστρονομικός χάρτης της Ελλάδας γίνεται πλουσιότερος, με περισσότερες πόλεις και προορισμούς να διεκδικούν την προσοχή των απαιτητικών ταξιδιωτών και των φίλων της υψηλής γαστρονομίας. Και αυτή είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα είδηση από όλες.

Ο Οδηγός MICHELIN Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Σαντορίνης 2027 με μια ματιά

Σύνολο: 62 επιλεγμένα εστιατόρια

Δύο Αστέρια MICHELIN: 1 εστιατόριο (νέο)

Ένα Αστέρι MICHELIN: 19 εστιατόρια (7 νέα)

Bib Gourmand: 10 εστιατόρια (7 νέα)

Προτεινόμενα εστιατόρια: 32 εστιατόρια (21 νέα)

Δυο αστέρια Michelin

Lycabettus

Oia, Santorini

Ενα αστέρι Μichelin

The Zillers Rooftop Gastronomy

54 Mitropoleos, Athens

SENSE

5 Dionysiou Areopagitou Street, Athens

Hytra

1 Petrou Kokkali Street, Athens

Aleria

57 Megalou Alexandrou Street, Athens

Tudor Hall

3A Vasileos Georgiou A

Makris Athens

10 Astiggos – 119 Ermou Street, Athens

Simul

63 Ipsilantou Street, Athens

CTC Urban Gastronomy

15 Plateon Street, Athens,

see|ds

14 Oumplianis, 27 Diocharous, Athens

Spondi

5 Pyrronos Street, Athens

Soil

5 Ferekidou Street, Athens

Hervé

170 Trion Ierarchon Street, Athens

Botrini’s

24b Vasileos Georgiou B Avenue, Athens

Delta

364 Syggrou Avenue, Athens

Patio

11 Litous, Vouliagmeni, Athens,

Pelagos

40 Apollonos, Vouliagmeni, Athens

Lauda

Oia, Santorini

Botrini’s Santorini

Main Street, Nik. Nomikou – Oía,

Selene

Fira town, Thira Old Catholic Monastery, Thira, Santorini,