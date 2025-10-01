Μαγειρεύουμε κοτολέτες α λα μπολονιέζε για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε προσούτο, τριμμένη παρμεζάνα και τριμμένη ντομάτα. Συνοδεύουμε με πατάτες τηγανητές, ένα πιλάφι η πουρέ.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 2

Προετοιμασία: 10′

Ψήσιμο: 3′

Υλικά

2 λεπτές φέτες από μοσχαρίσιο entrecôte, χτυπημένες από τον χασάπη, ώστε να γίνουν πολύ λεπτές (το «entrecôte» είναι γαλλικός όρος που σημαίνει «ανάμεσα στα πλευρά». Πρόκειται για το γνωστό μας rib eye)

2 αυγά, χτυπημένα

1 1⁄2 φλιτζ. τσαγιού τριμμένη φρυγανιά

2 φέτες προσούτο

2 κ.σ. τριμμένη παρμεζάνα

2 κ.σ. βούτυρο + 1 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. σάλτσα ντομάτας απλή, έτοιμη ή σπιτική

αλάτι

Εκτέλεση

Βάζουμε τα χτυπημένα αυγά σε ένα βαθύ πιάτο και τη φρυγανιά σε ένα άλλο.

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε καλά το βούτυρο με το λάδι.

Περνάμε τις φέτες του κρέατος πρώτα από το αυγό και μετά από τη φρυγανιά, για να τις πανάρουμε. Τις βάζουμε στο τηγάνι, τη μία δίπλα στην άλλη, και τηγανίζουμε σε δυνατή φωτιά για 1 λεπτό από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν.

Αλατίζουμε ελαφρώς, γιατί το προσούτο και η παρμεζάνα είναι ήδη αρκετά αλμυρά.

Τοποθετούμε πάνω σε κάθε κοτολέτα από 1 φέτα προσούτο και από 1 κουταλιά παρμεζάνα τριμμένη. Σκεπάζουμε το τηγάνι με ένα καπάκι και το αφήνουμε στο μάτι για ακόμα 1 λεπτό.

Σερβίρουμε τις κοτολέτες σε πιάτα μαζί με 1 κουταλιά σάλτσα ντομάτας σε καθεμία.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #190» σε συνταγή Βάλτερ Φανιόνι.