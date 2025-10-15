Μαγειρεύουμε μακαρονάδα λεμονάτη με αυγό ποσέ για το πιάτο ημέρας.
Θα προσθέσουμε μικρά μπουκετάκια μπρόκολο, ρόκα χοντροκομμένη και αμύγδαλα λευκά, ψιλοκομμένα, ελαφρώς καβουρδισμένα.
Καλή όρεξη.
Μερίδες: 4
Προετοιμασία: 15′
Μαγείρεμα: 15′
Υλικά
300 γρ. σπαγκέτι ή σπαγκετίνι
1 μέτριο μπρόκολο, σε μικρά μπουκετάκια
4 αυγά
2 κούπες ρόκα, χοντροκομμένη
½ κούπα αμύγδαλα λευκά, ψιλοκομμένα και ελαφρώς καβουρδισμένα σε ένα τηγάνι χωρίς λάδι
χυμός και ξύσμα από 1 μικρό λεμόνι
1 κ.σ. ελαιόλαδο αλατοπίπερο κατά βούληση
Εκτέλεση
Βράζουμε τα μακαρόνια σε μια βαθιά κατσαρόλα με άφθονο νερό που κοχλάζει, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Δύο λεπτά πριν από το τέλος του βρασίματος, ρίχνουμε και το μπρόκολο. Στραγγίζουμε τα υλικά.
Στο μεταξύ, σε μια μέτρια αλλά φαρδιά κατσαρόλα βάζουμε 5 εκ. νερό. Τη βάζουμε σε δυνατή φωτιά και, μόλις αρχίσει να κοχλάζει έντονα το νερό, σβήνουμε τη φωτιά και προσεκτικά αλλά γρήγορα σπάμε τα αυγά στην επιφάνεια του νερού. Σκεπάζουμε με καπάκι και αφήνουμε τα αυγά να μαγειρευτούν για περίπου 2′ – 3′ ή μέχρι να σφίξει το ασπράδι τους.
Tα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τα αφήνουμε σε χαρτί κουζίνας, να στεγνώσουν. Κόβουμε με ένα ψαλίδι τις «άτακτες» άκρες τους.
Ανακατεύουμε τα ζυμαρικά και το μπρόκολο με τη ρόκα, τα αμύγδαλα, το λεμονοχυμό, το ξύσμα και το λάδι. Ανακατεύουμε απαλά και μοιράζουμε στα πιάτα. Συμπληρώνουμε με τα αυγά ποσέ, αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση και σερβίρουμε.
Αναδημοσίευση από «Light & Healthy – τεύχος #01» σε συνταγή Chrissy’s Freer