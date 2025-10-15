Μαγειρεύουμε μακαρονάδα λεμονάτη με αυγό ποσέ για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε μικρά μπουκετάκια μπρόκολο, ρόκα χοντροκομμένη και αμύγδαλα λευκά, ψιλοκομμένα, ελαφρώς καβουρδισμένα.

Advertisement

Advertisement

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 15′

Μαγείρεμα: 15′

Υλικά

300 γρ. σπαγκέτι ή σπαγκετίνι

Advertisement

1 μέτριο μπρόκολο, σε μικρά μπουκετάκια

4 αυγά

2 κούπες ρόκα, χοντροκομμένη

Advertisement

½ κούπα αμύγδαλα λευκά, ψιλοκομμένα και ελαφρώς καβουρδισμένα σε ένα τηγάνι χωρίς λάδι

χυμός και ξύσμα από 1 μικρό λεμόνι

1 κ.σ. ελαιόλαδο αλατοπίπερο κατά βούληση

Advertisement

Εκτέλεση

Βράζουμε τα μακαρόνια σε μια βαθιά κατσαρόλα με άφθονο νερό που κοχλάζει, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Δύο λεπτά πριν από το τέλος του βρασίματος, ρίχνουμε και το μπρόκολο. Στραγγίζουμε τα υλικά.

Στο μεταξύ, σε μια μέτρια αλλά φαρδιά κατσαρόλα βάζουμε 5 εκ. νερό. Τη βάζουμε σε δυνατή φωτιά και, μόλις αρχίσει να κοχλάζει έντονα το νερό, σβήνουμε τη φωτιά και προσεκτικά αλλά γρήγορα σπάμε τα αυγά στην επιφάνεια του νερού. Σκεπάζουμε με καπάκι και αφήνουμε τα αυγά να μαγειρευτούν για περίπου 2′ – 3′ ή μέχρι να σφίξει το ασπράδι τους.

Advertisement

Tα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τα αφήνουμε σε χαρτί κουζίνας, να στεγνώσουν. Κόβουμε με ένα ψαλίδι τις «άτακτες» άκρες τους.

Advertisement

Ανακατεύουμε τα ζυμαρικά και το μπρόκολο με τη ρόκα, τα αμύγδαλα, το λεμονοχυμό, το ξύσμα και το λάδι. Ανακατεύουμε απαλά και μοιράζουμε στα πιάτα. Συμπληρώνουμε με τα αυγά ποσέ, αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «Light & Healthy – τεύχος #01» σε συνταγή Chrissy’s Freer

Advertisement