Μαγειρεύουμε την τέλεια vegan συνταγή με συνδυασμό ζυμαρικών, ζαρζαβατικών για το πιάτο ημέρας. Πένες με σέσκουλα και καρυδόψιχα. Οι ξηροί καρποί αντικαθιστούν τέλεια το τριμμένο τυρί.
Θα προσθέσουμε σκόρδο σε φετάκια, μαϊντανό ψιλοκομμένος, ντομάτα πελτέ και ξύσμα από λεμόνι.
Καλή όρεξη.
Μερίδες: 4-5
Προετοιμασία: 20′
Μαγείρεμα: 20′
Υλικά
500 γρ. πένες
500 γρ. σέσκουλα, χοντροκομμένα
1 σκελίδα σκόρδο, σε φετάκια
1 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο
½ κ.σ. ντοματοπελτέ
ξύσμα από 1 λεμόνι
80-100 γρ. καρυδόψιχα, τριμμένη
60 ml ελαιόλαδο
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Σε άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, βράζουμε πρώτα τα σέσκουλα για 2′, μέχρι να μαλακώσουν.Τα στραγγίζουμε.
Βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κρατάμε ½ φλιτζ. από το νερό όπου τα βράσαμε και τα στραγγίζουμε.
Στην ίδια κατσαρόλα, άδεια πλέον, ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο με τον πελτέ για ½ λεπτό. Ρίχνουμε τα σέσκουλα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 3′-4′, ώστε να λαδωθούν καλά. Προσθέτουμε αλατοπίπερο, τα ζυμαρικά και το νερό που κρατήσαμε στην άκρη και ανακατεύουμε.
Αποσύρουμε, πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και το ξύσμα και ανακατεύουμε.
Πασπαλίζουμε με την καρυδόψιχα και σερβίρουμε.
Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #217» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.