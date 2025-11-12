Μαγειρεύουμε απίθανη ρεβυθάδα με ξινόμηλα για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι και πράσο ψιλοκομμένα, σκορδάκι και καρότα σε φετάκια, ντομάτα τριμμένη, μέλι και μυρωδικά.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 6-8

Αναμονή: 8 ώρες

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 45′

Υλικά

500 γρ. ρεβύθια, μουλιασμένα σε νερό αποβραδίς, στραγγισμένα

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 πράσο, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, σε φετάκια

2 καρότα, σε φετάκια

2 ξινόμηλα, καθαρισμένα και κομμένα σε κύβους 2-3 εκ.

500 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες

1 κ.σ. μέλι

½ μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1/3 μάτσο δυόσμος, ψιλοκομμένος

50 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά ρίχνουμε, σε μια βαθιά κατσαρόλα, τα ρεβύθια και νερό τόσο ώστε να τα υπερκαλύπτει κατά 3 εκ. Στη συνέχεια, βράζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσουν.

Παράλληλα, σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι σε δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε το κρεμμύδι, το πράσο, τα καρότα, το σκόρδο και τα μήλα για 4′-5′, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Ρίχνουμε την ντομάτα και το μέλι και μαγειρεύουμε για 2′-3′, μέχρι να κοχλάσει έντονα. Αδειάζουμε το όλον σε γάστρα ή σε βαθύ ταψί.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Μόλις γίνουν τα ρεβύθια, τα αδειάζουμε στη γάστρα μαζί με το νερό τους. Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε καλά. Ψήνουμε για περίπου 35′.

Ξεφουρνίζουμε, σκορπίζουμε τα μυρωδικά, ανακατεύουμε και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #237» σε συνταγή Παναγιώτη Σιαφάκα