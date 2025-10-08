Απολαμβάνουμε σαλάτα του Καίσαρα με λαχανίδα ή ρόκα για το πιάτο ημέρας. Μια διαφορετική εκδοχή της κλασικής συνταγής, αλλά εξίσου νόστιμη.

Εκτός από βασικά υλικά, όπως χυμό λεμόνι, αντζούγιες, σκόρδο, μαγιονέζα, θα προσθέσουμε ξινόγαλο και πεκορίνο τριμμένο.

Advertisement

Advertisement

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 2

Προετοιμασία: 7′

Ψήσιμο: 8′

Υλικά

1 φιλέτο από στήθος κοτόπουλου (περίπου 150 γρ.) σε μέτριους κύβους.

Advertisement

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. ελαιόλαδο

1 χοντρή φέτα χωριάτικο ψωμί, κομμένη σε κύβους

Advertisement

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδου ψιλοκομμένη

2 φιλέτα αντζούγιας (διατηρημένα σε λάδι), χοντροκομμένα

Advertisement

2 κ.σ. μαγιονέζα

1 κ.σ. ξινόγαλο

1 κ.γ. μουστάρδα πικάντικη

Advertisement

30 γρ. πεκορίνο τριμμένο

Advertisement

1 κ.σ. χυμό λεμόνι

170 γρ. λαχανίδα (kale) ή ρόκα, χοντροκομμένη

Εκτέλεση

Advertisement

Κόβουμε το κοτόπουλου σε μέτριους κύβους.

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και «ψήνουμε» το κοτόπουλο για περίπου 8′, μέχρι να γίνει. Το αδειάζουμε σε μπολ σερβιρίσματος.

Λαδώνουμε με 1 κ.γ. ελαιόλαδο τους κύβους ψωμιού και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 2′, μέχρι να ροδίσει και να γίνουν τραγανοί οι κύβοι. Βγάζουμε σε ένα σκεύος.

Στο ίδιο τηγάνι ζεσταίνουμε τις 2 κ.σ. ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο και τις αντζούγιες. Αδειάζουμε σε μπολ και προσθέτουμε τη μαγιονέζα, το ξινόγαλο, τη μουστάρδα, το πεκορίνο και το χυμό λεμονιού.

Τα αδειάζουμε στο μπολ με το κοτόπουλο, προσθέτουμε τη λαχανίδα (kale) ή την ρόκα και ανακατεύουμε. Σκορπίζουμε τα κρουτόν και σερβίρουμε τη σαλάτα του Καίσαρα.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #120» σε συνταγή Tina’s Webb.