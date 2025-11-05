Απολαμβάνουμε ένα ωραιότατο σπανακόρυζο για το πιάτο ημέρας, σερβιρισμένο με τραγανά τσιπς δυόσμου.

Θα προσθέσουμε 1 μάτσο φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα, με το πράσινο μέρος τους, μαζί με ντομάτες τριμμένες και ψιλοκομμένες.

Advertisement

Advertisement

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 40′

Μαγείρεμα: 50′

Υλικά

1 κιλό φρέσκο σπανάκι (ζυγισμένο καθαρισμένο), χοντροκομμένο

Advertisement

3/4 φλιτζ. τσαγιού ρύζι μακρύκοκκο, π.χ. Σπερχειάδας

1 μάτσο φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα, μαζί με το πράσινο μέρος τους

2 ώριμες ντομάτες, τριμμένες + 1 ντομάτα ξεφλουδισμένη και ψιλοκομμένη

Advertisement

τα φύλλα από 1 μάτσο δυόσμο, ολόκληρα

120 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Advertisement

Εκτέλεση

Αρχικά ανακατεύουμε, σε ένα μπολ, την ψιλοκομμένη ντομάτα με αλατοπίπερο και 1 κ.σ. από το ελαιόλαδο. Αφήνουμε στην άκρη να μαριναριστεί.

Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό από το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια με αλάτι και πιπέρι για 5′. Ρίχνουμε τις τριμμένες ντομάτες και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 10′, μέχρι να δέσουν ελαφρά. Προσθέτουμε το σπανάκι σε δύο-τρεις δόσεις, ανακατεύοντας κάθε δόση για λίγο, μέχρι να μαραθεί και να πέσει ο όγκος της, προτού ρίξουμε την επόμενη.

Advertisement

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε για 5′.

Advertisement

Δυναμώνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε το ρύζι και αλατοπίπερο και μαγειρεύουμε για περίπου 15′, μέχρι να μαλακώσει. Αν δούμε ότι το φαγητό στεγνώνει, ρίχνουμε τακτικά μικρές δόσεις από ζεστό νερό.

Αποσύρουμε από τη φωτιά.

για τα τσιπς δυόσμου

Advertisement

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τηγανίζουμε τα ολόκληρα φύλλα δυόσμου για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να γίνουν τραγανά.

Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τα στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας.

Λίγο πριν σερβίρουμε, ρίχνουμε στο σπανακόρυζο την ψιλοκομμένη ντομάτα και ανακατεύουμε.

Μοιράζουμε σε πιάτα, σκορπίζουμε σε κάθε μερίδα μερικά τραγανά φύλλα δυόσμου και σερβίρουμε το σπανακόρυζο με τραγανά τσιπς δυόσμου.

Tip

Συνοδεύουμε με μια πικάντικη φέτα, σκορπισμένη από πάνω σε φλέικς από την χοντρή μεριά του τρίφτη.

Αν θέλουμε πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένη πιπεριά τσίλι.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #210» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.