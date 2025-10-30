Φτιάχνουμε τοστ με ομελέτα και γέμιση από υλικά της αρεσκείας μας για το πιάτο ημέρας. «Κάτι ανάμεσα σε αυγοφέτα και σάντουιτς μαζί»

Εμείς θα προσθέσουμε, φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, ζαμπόν και τυρί τσένταρ. Θα το σερβίρουμε με πατάτες τηγανιτές, κομμένες σε ροδέλες.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 1

Προετοιμασία: 5′

Παρασκευή: 5′

Υλικά

1 φέτα του τοστ, κομμένη στη μέση, κάθετα

½ φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο ή λίγη ρίγανη ή δυόσμος

2 αυγά

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

λίγο λάδι για το άλειμμα του τηγανιού

1 φέτα ζαμπόν, κομμένη στη μέση κάθετα

1 φέτα κασέρι ή τσένταρ, κομμένη στη μέση κάθετα

Εκτέλεση

Ξεκινάμε χτυπόντας σε ένα μπολ με το σύρμα τα αυγά με το φρέσκο κρεμμυδάκι ή τη ρίγανη ή τον δυόσμο και αλατοπίπερο, μέχρι να αφρατέψουν.

Αλείφουμε με λίγο λάδι ένα μικρό τηγάνι και το βάζουμε σε δυνατή φωτιά. Ρίχνουμε το μείγμα των αυγών και το απλώνουμε σε όλο τον πάτο του τηγανιού, σε μια λεπτή ομελέτα.

Βάζουμε στο κέντρο της ομελέτας, δίπλα δίπλα (αφήνοντας λίγο κενό ανάμεσά τους) τα κομμάτια του ψωμιού, τα αφήνουμε ελάχιστα να απορροφήσουν λίγο από το μείγμα των αυγών και τα γυρίζουμε από την άλλη πλευρά.

Αφήνουμε την ομελέτα με το ψωμί να ψηθεί από τη μία πλευρά και με μια σπάτουλα τη γυρίζουμε από την άλλη. Αφού ψηθεί και από την άλλη πλευρά, γυρίζουμε τις άκρες της ομελέτας προς τα μέσα, φτιάχνοντας ένα τετράγωνο πακετάκι.

Απλώνουμε πάνω το ζαμπόν και το τυρί και διπλώνουμε το πακετάκι στη μέση. Ψήνουμε για 1′-2′ ακόμα, μέχρι να λιώσει το τυρί.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #48»

