Την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ολοκληρώνει την ωρίμανσή του γύρω στα 25 έτη εξετάσει σε άρθρο της η HuffPost Uk και η Amy Glover, μια άποψη που, όπως επισημαίνεται, δεν υποστηρίζεται από επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Αντίθετα, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications προτείνει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του εγκεφάλου, βασισμένο στην ανάλυση πάνω από 4.000 εγκεφαλικών απεικονίσεων ατόμων ηλικίας από 0 έως 90 ετών.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη δρ Αλέξα Μούσλεϊ, εντόπισε πέντε «εποχές» στην εγκεφαλική εξέλιξη, οι οποίες χωρίζονται από τέσσερα βασικά σημεία καμπής που εμφανίζονται κατά μέσο όρο σε συγκεκριμένες ηλικίες.

Οι πέντε φάσεις είναι: η παιδική ηλικία (γέννηση έως περίπου 9 ετών), η εφηβεία (9-32), η ενήλικη περίοδος (32-66), η πρώιμη γήρανση (66-83) και η όψιμη γήρανση (83+). Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ότι η μετάβαση στην πλήρη ενήλικη εγκεφαλική λειτουργία φαίνεται να συμβαίνει πολύ αργότερα απ’ ό,τι πιστευόταν—μετά τα 30, συγκεκριμένα γύρω στα 32.

Σε αυτή την ηλικία παρατηρούνται οι πιο έντονες αλλαγές στη δομή και τη «συνδεσμολογία» του εγκεφάλου, κάτι που, σύμφωνα με τη Mousley, σηματοδοτεί το πραγματικό τέλος της εφηβείας από νευροβιολογική άποψη.

Η ενήλικη φάση χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, ένα «πλατό» σε χαρακτηριστικά όπως η νοημοσύνη και η προσωπικότητα, καθώς και μεγαλύτερη εξειδίκευση και διαχωρισμό των εγκεφαλικών περιοχών. Η δρ Μούσλεϊ τονίζει ότι η κατανόηση αυτών των εποχών μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ευαλωτότητα ή τις δυνατότητες του εγκεφάλου σε διαφορετικά στάδια ζωής — από μαθησιακές δυσκολίες στην παιδική ηλικία έως νευρολογικές παθήσεις, όπως η άνοια, στη γήρανση.

«Κοιτάζοντας πίσω, πολλοί από εμάς νιώθουμε ότι η ζωή μας έχει χαρακτηριστεί από διαφορετικές φάσεις. Αποδεικνύεται ότι και οι εγκέφαλοι περνούν από αυτές τις “εποχές”», δήλωσε στον Guardian ο καθηγητής Duncan Astle, ερευνητής νευροπληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Με πληροφορίες από HuffPost UK , Nature.com , Guardian