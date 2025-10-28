«Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του. Για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «ΟΧΙ» απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην «Ατζέντα 2030». Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του.



Για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «ΟΧΙ» απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην «Ατζέντα 2030». Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων… pic.twitter.com/AwU71oR7l6 Advertisement Advertisement October 28, 2025

Την ιστορία του πατέρα του, Γιάννη Χατζηδάκη, που τραυματίσθηκε σοβαρά στο ελληνοαλβανικό μέτωπο, παραθέτει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Αναλυτικά, «Η μεγάλη εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου έχει στην οικογένειά μας ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Με παραπέμπει πάντοτε στις ιστορίες που άκουγα από τον πατέρα μου, Γιάννη Χατζηδάκη, ο οποίος ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού πολέμησε στη Βόρειο Ήπειρο, τραυματίστηκε και έχασε το ένα του μάτι τον Μάρτιο του 1941.Θυμάμαι να μου διηγείται για τη λεβεντιά, τον ηρωισμό και την αντοχή των Ελλήνων αξιωματικών και φαντάρων. Για τον συμπολεμιστή του Γιάννη Κάββαλο που τον κουβάλησε στους ώμους του για χιλιόμετρα ως το ορεινό χειρουργείο. Για τη συγκινητική υποδοχή των τραυματιών στην Αθήνα. Κάθε 28η Οκτωβρίου κατακλύζομαι από συγκίνηση και περηφάνια. Διότι σκέφτομαι τον πατέρα μου, αλλά κι όλους αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν μαζί και έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα. Κι αυτό είναι, τελικά, το μεγαλύτερο μάθημα που μας έδωσαν: να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και να δίνουμε τις μάχες ενωμένοι. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και τους στόχους που φαίνονται ακατόρθωτοι!».

«Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Το παράδειγμα εκείνων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τα ιδανικά του έθνους υπογραμμίζει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο μήνυμά του ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει:

«Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα υπερηφάνειας και μνήμης. Τιμούμε εκείνους που υπερασπίστηκαν την ελευθερία και τις αξίες του έθνους μας. Το παράδειγμά τους μάς εμπνέει να υπηρετούμε την πατρίδα με την ίδια αίσθηση καθήκοντος.

Advertisement

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!».

«Η 28η Οκτωβρίου αναδεικνύει το διαχρονικό μεγαλείο της θέλησης του ελληνικού λαού για Ελευθερία και επαναφέρει στο προσκήνιο τις μεγάλες αξίες που τον διέκριναν στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές: την αυταπάρνηση, τη θυσία, την αλληλεγγύη, τον πατριωτισμό, τη συλλογικότητα», αναφέρει στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναφέρει ακόμη: «Τιμούμε τον Άγνωστο Στρατιώτη που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα και τη λευτεριά.

Advertisement

Η εποποιία του ’40, η Εθνική Αντίσταση, ο ηρωισμός μες στα χαλάσματα, δεν έπληξαν μόνο τον ναζισμό, τους ντόπιους συνεργάτες του κι αυτούς που αδίστακτα πλουτίζουν από τα βάσανα των συμπατριωτών τους. Χάραξαν ταυτόχρονα μια νέα πορεία για τον λαό και αποτέλεσαν την μαγιά των μετέπειτα κοινωνικών αγώνων και κατακτήσεων.

Απέναντί μας βρίσκεται και σήμερα ο φασισμός, απροκάλυπτος ή συγκαλυμμένος. Βρίσκεται η απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών και κατακτήσεων του ελληνικού λαού. Η αντεπίθεση των ρατσιστικών ιδεών, του μίσους, της διαίρεσης και της διχόνοιας. Η μεγάλη διαφθορά και η υπονόμευση του πολιτικού συστήματος. Η καταδίκη της κοινωνικής πλειοψηφίας σε μια καθημερινότητα στερημένης από αξίες, ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, ανθρωπισμό και στοιχειώδη ευημερία.

Το έπος του 1940 μας διδάσκει και μας καλεί. Θα σταθούμε αντάξιοί του πολεμώντας τον φασισμό και κάθε τι που επιβουλεύεται τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητά μας, στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στην ακατάβλητη θέλησή μας για κοινωνική δικαιοσύνη και μια καλύτερη ζωή. Το αξίζουμε, το δικαιούμαστε και είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε.

Advertisement

Η 28η Οκτωβρίου μας θυμίζει το έρεβος του πολέμου και την αξία της ειρήνης. Ειρήνη για την πατρίδα μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή μας. Ειρήνη στην Ευρώπη, ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο. Το σύνθημα παραμένει μετά τη λήξη του ΒΠΠ, “ποτέ ξανά πόλεμος, ποτέ πια φασισμός”. Αυτό σημαίνει εξωτερική πολιτική με στόχο τη διπλωματία και την ειρήνη και οικονομίες ειρήνης και όχι πολέμου».

«Πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη – που έμεινε στην Ιστορία: ΟΧΙ στην Υποταγή!» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου. Ο κ. Σαμαράς προσέθεσε ότι ο λαός «δεν υπολόγισε “διεθνείς συσχετισμούς” κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος” και κατέληξε:

«Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία!

Advertisement

Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε.

Advertisement

Κι άλλο δεν ξέρουμε.

Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ.

Και να φανούμε αντάξιοί του…».

Advertisement

«Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία, αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων», τονίζει σε ανάρτησή της για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«28 Οκτωβρίου 1940-28 Οκτωβρίου 2025

85 χρόνια μετά,

το ηρωικό ΟΧΙ των Ελλήνων και των Ελληνίδων μας γεμίζει περηφάνια και αίσθημα ευθύνης.

Το ΟΧΙ και το Έπος του ´40 που ακολούθησε, η Αντίσταση και ο ηρωισμός των προγόνων μας, είναι γραμμένα ανεξίτηλα στην συλλογική μας μνήμη, ως κομμάτι της ύπαρξής μας, ως στάση ζωής και ως καθήκον:

Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία,

Αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων.

Τα δικά μας ΟΧΙ, η δική μας στάση ζωής είναι που γράφουν την συνέχεια της ιστορίας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Σήμερα λέμε ξανά

ΟΧΙ στον φασισμό

ΟΧΙ στην ανελευθερία

ΟΧΙ στην αδικία

ΟΧΙ στην συγκάλυψη

Και βέβαια λέμε

ΟΧΙ στη βία και την προπαγάνδα μιας φοβισμένης, πανικόβλητης εξουσίας, που απέρχεται, και προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες.

Σήμερα θα καταθέσω στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μαζί με την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του εθνικού μας ήρωα, Λάκη Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο, κατέβασαν την Σβάστικα από την Ακρόπολη και με αυτόν τον «απαράδεκτο ακτιβισμό», όπως θα τον χαρακτήριζαν κάποιοι σήμερα, γέμισαν ελπίδα τους Έλληνες και έδωσαν μήνυμα Αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα και στον κόσμο.

2 νεαρά παιδιά, ήρωες για πάντα…

Μετά θα παρακολουθήσω την παρέλαση των μαθητών μας μαζί με τους πολίτες, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατία. Αρνούμαι να παρευρεθώ σε «Εξέδρες επισήμων», φρουρούμενες από την Αστυνομία, την ώρα που το επίσημο Κράτος αμφισβητεί τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα κι ελευθερίες των πολιτών κι εργαλειοποιεί την αστυνομία για να καταστείλει τους πολίτες.

Χρόνια πολλά, πατρίδα μου

Να είμαστε αντάξιοι του ΟΧΙ που γενναία είπαν οι πρόγονοί μας και της Ελευθερίας για την οποία Πολέμησαν, Αντιστάθηκαν κι έδωσαν τη ζωή τους.

Αθάνατοι

#ΟΧΙ

#28_Οκτωβρίου

#Ελευθερία

#πατρίδα

#δημοκρατία

#Σύνταγμα

#’Αγνωστος_στρατιώτης».

«Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του» δήλωσε για την 28η Οκτωβρίου, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.