Μήνυση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με όσα ο ίδιος ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε.



Η μήνυση, μαζί με υπόμνημα 39 σελίδων, υπεβλήθη -κατά τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη- δέκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και αφορούσε ομιλία του υπ. Υγείας στη Βουλή (29 Οκτωβρίου 2025) κατά τη διάρκεια της οποίας είχε αποκαλέσει «απαίσια γυναίκα» την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μάλιστα, ενέπλεξε στην απάντηση του και την κυρία Μαρία Καρυστιανού, προτρέποντας την κα Κωνσταντοπούλου να προσχωρήσει στο νέο της κόμμα.

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 23:50 (δηλαδή 10’ πριν από τα μεσάνυχτα) η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, με υπόμνημα 39 σελίδων, για όσα της είπα στις 29/10/2025… ήταν η ομιλία μου που εκτός των άλλων την αποκάλεσα «απαίσια».

Η μήνυση που κατέθεσε η κα Κωνσταντοπούλου για αφορά σε εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση.

«Δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο παρά αν ασχοληθεί με τη δική μου μήνυση μες στα μεσάνυχτα και αυτό με τιμάει ιδιαιτέρως. Θέλω να της πω τα εξής: Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοκοπικά θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά. Σας δηλώνω ότι δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας απαντώ. Θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας, κυρία Καρυστιανού στην οποία προτείνω να προσέλθετε και ως υποψήφια βουλευτής για να είστε και εσείς στην επόμενη Βουλή.»

