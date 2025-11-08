Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κοινοποίησε στον λογαριασμό του στο Χ (Twitter) μια ανάρτηση της παρουσιάστριας Ναταλί Κακκαβά, η οποία περιέγραφε τη δική της, ξαφνική περιπέτεια υγείας και την άψογη εμπειρία που είχε στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

Η Κακκαβά, σε μια ανάρτηση που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη απήχηση, ευχαρίστησε δημόσια τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση και «πάνω απ’ όλα ανθρώπινη» αντιμετώπιση που έλαβε το πρωί, όταν χρειάστηκε να επισκεφθεί τα επείγοντα.

«Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς αλλά και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση, μα πάνω απ’ όλα ανθρώπινη αντιμετώπιση της κατάστασής μου», έγραψε, προσθέτοντας ότι το Κέντρο Υγείας, παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ανακαίνισή του, «δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μια ιδιωτική κλινική».

Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε ότι οι γιατροί «έπεσαν κυριολεκτικά επάνω της», όπως κάνουν «σε όλους τους ασθενείς τους με απόλυτο επαγγελματισμό», ενώ υπογράμμισε πως όλοι οι πολίτες που συνάντησε εκεί είχαν μόνο θετικά σχόλια για τη λειτουργία της δομής.

Παράλληλα, απηύθυνε προσωπική έκκληση προς τον Υπουργό Υγείας να ενισχύσει το Κέντρο Υγείας Καλυβίων με επιπλέον προσωπικό, χαρακτηρίζοντας τους εργαζομένους «ηρωικούς ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη τους».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, κοινοποιώντας την ανάρτηση της Ναταλί Κακκαβά, σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Πολύ ωραία ανάρτηση! Τα καλά πρέπει να λέγονται!»

Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει πλήθος σχολίων και επαίνων για το προσωπικό του Κέντρου Υγείας, αλλά και για την πρωτοβουλία του Υπουργού να αναδείξει το θετικό έργο των δημόσιων δομών υγείας.

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Ακολουθεί μία ανάρτηση που βρήκα ενδιαφέρουσα: «Μια ξαφνική περιπέτεια υγείας σήμερα το πρωί, με οδήγησε στα επείγοντα του Κέντρου Υγείας στα Καλύβια..

Γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται και να αναδεικνύονται..

Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς αλλά και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση,μα πάνω απ όλα ανθρώπινη αντιμετώπιση της κατάστασής μου..

Ενας υπέροχος χώρος,που αν και δεν εχει ακόμη ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του,δεν εχει να ζήλεψει τίποτα από μια ιδιωτική κλινική.. Αλλα το κυριότερο..

Ολοι οι γιατροί έπεσαν στην κυριολεξία επάνω μου,όπως κάνουν άλλωστε χρόνια τώρα σε ολους τους ασθενείς τους,με απόλυτο επαγγελματισμό.. Στην αίθουσα αναμονής είχα την ευκαιρία να συνομίλησω με πολύ κόσμο,πού όλοι μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για τους γιατρούς και το προσωπικό,που στελεχώνουν το κέντρο Υγειας..

Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ειδικά σε μια περιοχή,όπως ο Δήμος Σαρωνικού,που δεν έχουμε κοντινή πρόσβαση σε μεγάλα νοσοκομεία..

Σώζουν πραγματικά ζωές..

Κύριε Αριστοφάνη Γκίκα Κύριε Γιώργο Βήχα Κύριε Στέφανε Πάμπακα Κυρία Κρανιά Ευη Κυρία Σοφία Αγγελή Κυρία Βιβή Νιγιάννη

( γιατροί και νοσηλευτές της σημερινής βάρδιας) Σας ευχαριστώ από καρδιάς

Υπουργέ Άδωνις Γεωργιάδης – Adonis Georgiadis θερμή παράκληση.. Στελεχώστε με περισσότερο προσωπικό το Κέντρο Υγειας Καλυβίων και ενισχύστε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους,που δίνουν καθημερινά τη μάχη τους…» https://facebook.com/share/p/1Fg1jdjphD/

Η ανάρτηση της Ναταλί Κακκαβά:

