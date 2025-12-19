Την απάντηση του εκδοτικού οίκου της ιστορικού Mary Beard δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, που έδωσε οριστική απάντηση για τις καταγγελίες περί λογοκλοπής στο βιβλίο του «Ρώμη».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι χρήστης του διαδικτύου τον κατήγγειλε για λογοκλοπή, καταγγελία για την οποία ζήτησε συγγνώμη. Παράλληλα, ο εκδοτικός οίκος της Mary Beard, πραγματοποίησε έλεγχο και διαβεβαίωσε με email ότι τα δύο βιβλία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους. «Στη συνέχεια στείλαμε στον Εκδοτικό Οίκο της κας Beard τα βιβλία μου για να διαπιστώσουν και οι ίδιοι το προφανές, ότι δεν έχουν και δεν θα μπορούσαν να έχουν καμμία απολύτως σχέση», έγραψε στο Χ.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το βιβλίο της κυρίας Beard είναι πιο επιστημονικό, ενώ το δικό του έχει στόχο να δώσει μια συνολική εικόνα του φαινομένου «Ρώμη» στον αναγνώστη, ενώ η ύλη του προέρχεται από την εκτυπωμένη μορφή των μαθημάτων ιστορία που έκανε για χρόνια στην Ελληνική Αγωγή.

Ο εκδοτικός οίκος απέστειλε επίσημη απάντηση, διαπιστώνοντας ότι τα δύο βιβλία δεν σχετίζονται. «Τώρα όλοι οι τοξικοί εδώ μέσα που έσκασαν από τον φθόνο τους για την μεγάλη μας εκδοτική επιτυχία μπορούν να πάνε κάπου και να ηρεμήσουν διότι πάλι την πάτησαν μαζί μου για άλλη μία φορά», επισήμανε.

Μετά την μεγάλη επιτυχία της παρουσίασης του βιβλίου μου «Ρώμη» όπου ήδη εξαντλήθηκαν οι δύο πρώτες εκδόσεις του και σας ευχαριστώ, ένας ανόητος χρήστης του διαδικτύου «κατήγγειλε» ότι είχα κλέψει το βιβλίο της εξαιρέτου συγγραφέως @wmarybeard φυσικά μόλις τον απείλησα δικαστικά… pic.twitter.com/azOAyUY6OD — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 19, 2025