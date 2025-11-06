Βαριές εκφράσεις αντήλλαξαν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς και ο κοινοβουλυετικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης με αφορμή το ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και τα χρέη του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα οταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, «μη ισάξιο συνομιλητή».

Όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέκοψε τον συνάδελφό του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο δεύτερος του είπε «δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου» αποκαλώντας τον «σαλτιμπάγκο που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».

«Ντροπή και αήθειες, θα μου μάθετε εσείς ελληνικά; Εγώ είμαι διδάκτορας της ιατρικής σχολής, τι έχετε σπουδάσει εσείς κ. Γιαννούλη;» απάντησε ο κ. Παππάς συμπληρώνοντας «καλάθια» όταν ο συνομιλητής του κούνησε επιτιμητικά το κεφάλι του λέγοντας «καλά» σε άλλο σημείο της συζήτησης με τους συντονιστές της εκπομπής να προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα.

«Είναι κακό να γλείφεις εκεί που έφτυνες. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και ήταν αυτοί που γονυπετείς έτρεψαν πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιφέρεια» συνέχισε σε υψηλούς τόνους ο Χρήστος Γιαννούλης λέγοντας για τον συνομιλητή του ότι «πρώτα έγινε ορτινάντσα του Κασσελάκη, μετά ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΠΑΣΟΚ».

«Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας αλλά μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα 4 να σας πάρει» αντεπιτέθηκε ο Πέτρος Παππάς με τον Χρήστο Γιαννούλη να κλείνει τη διαμάχη λέγοντας αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το αντυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν».

Δείτε το απόσπασμα από το 6ο λεπτό και μετά: