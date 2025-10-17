Την άποψη πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ανοιχτό στον διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα και γενικά τις προοδευτικές δυνάμεις εξέφρασε ο Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας μίλησε στο Action24 στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές».

Σε ερώτηση για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις και την περιβόητη «βελόνα» του κ. Γερουλάνου, ο Χάρης Δούκας απάντησε: «Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αποτυπώσεις της στιγμής και έχουμε έναν ξεκάθαρο στόχο. Ο στόχος είναι καθαρός, αδιαπραγμάτευτος, πρέπει να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές. Γιατί αυτό; Γιατί αν δεν είμαστε πρώτοι δεν μπορεί να γίνει πολιτική αλλαγή».

«Για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μία δημοσκοπική έκρηξη, θα πρέπει να κάνουμε ένα ανοιχτό μεγάλο κάλεσμα σε ένα βαθιά πολιτικό συνέδριο, στο οποίο θα πρέπει να πάρουμε μεγάλες συλλογικές αποφάσεις. Όχι σε ένα συνέδριο συσχετισμών και σύγκρουσης μηχανισμών, αλλά ένα συνέδριο συμμετοχής και με μεγάλα διακυβεύματα που θα διαμορφώσει την πορεία προς τις εκλογές. Γι’ αυτό και έχω πει δυο-τρεις προτάσεις, όπως σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με ΝΔ και να εξηγήσουμε πώς μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις, να δημιουργήσουμε μία προοδευτική κατεύθυνση, να μιλήσουμε στον κόσμο που διαδηλώνει, στα νέα παιδιά, να μας ακούσουν και να μας στηρίξουν».

«Το ΠΑΣΟΚ να κάνει διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα»

Σχετικά με τον αν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα και ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα, ο κ. Δούκας ήταν ξεκάθαρος.

«Κατ’ αρχάς, εγώ κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής και με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές. Πρέπει να έχουμε διάλογο, να μιλάμε. Άμα έχεις καθαρές θέσεις φοβάσαι να μιλήσεις με άλλες προοδευτικές δυνάμεις; Στη Βουλή δεν ήταν σημαντικές οι κοινές δράσεις; Αν έχουμε καθαρές θέσεις και αξίες πρέπει να συζητάμε και να τις παρουσιάζουμε».

«Τη συμμετοχή μου στην Πολιτική Γραμματεία την έμαθα από τα σάιτ»

Σχετικά με τις επιλογές των προσυνεδριακών ομάδων, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για «στενοχώρια».

«Λέω καθαρά ότι υπήρξε μια στενοχώρια. Τέσσερα-πέντε στελέχη με εμπειρία έμειναν εκτός. Είχαμε προτείνει συγκεκριμένα αυτούς τους ανθρώπους, και ήμουν μόνο εγώ» σημείωσε, τονίζοντας ότι δεν είχε κάποια ενημέρωση για τη σύνθεση των Γραμματειών της Κεντρικής Επιτροπής Συνεδρίου. «Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος, για να προχωρήσουμε με ενότητα στο συνέδριο».

Είπε μάλιστα πως πληροφορήθηκε για τη δική του συμμετοχή στην Πολιτική Γραμματεία από τις ιστοσελίδες. Ακόμα, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές, «γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έρθει η πολιτική αλλαγή».