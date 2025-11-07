Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ακούει για πρώτη φορά τη φωνή του, από την ηχογράφηση του νέου του βιβλίου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα και σε audiobook.

Δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης ο οποίος έχει ηχογραφήσει το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου με τον πρώην πρωθυπουργό να ηχογραφεί μόνο κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος.

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 24 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg ενώ είναι πλέον διαθέσιμο για προπαραγγελίες.

Η παρουσίαση του βιβλίου έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στο Θέατρο Παλλάς.

Ήδη, ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε σε μια πρώτη προδημοσίευση του βιβλίου όπου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στην συγγραφή της «Ιθάκης», και επιπλέον επισημαίνει πως ήρθε η «ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή».