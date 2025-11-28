Συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες - Ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Βινσέντ Βαν Πετεγκέμ και ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Ψηφιακής Κυριαρχίας Ρολάν Λεκούρ συνομιλούν την ημέρα που συμμετέχουν στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, 12 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Yves Herman Translated with DeepL.com (free version)

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, με το Bloomberg να υποστηρίζει ότι αυτό πρόκειται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) εκπνέει η προθεσμία της υποβολής υποψηφιοτήτων.

Στενοί συνεργάτες και συνομιλητές του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται πολύ κοντά στην από απόφαση για την κατάθεση υποψηφιότητας. Ωστόσο οι επαφές για την διαμόρφωση συμμαχιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στις Βρυξέλλες και σε άλλα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων αυτές τις ώρες και ο κύριος Πιερρακάκης θα καταλήξει στην τελική απόφαση, προκειμένου να ανακοινώσει την υποψήφιότητά του μέχρι τις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική βαρύτητα, καθώς ο επικεφαλής του εν λόγω οργάνου συνιστά μία από τις πιο σημαντικές φωνές χάραξης στην οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

Όσον αφορά το διαδικαστικό κομμάτι, οι υπουργοί Οικονομικών των 20 χωρών θα επιλέξουν τον νέο πρόεδρο του Eurogroup στην συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου. Εκεί, κάθε χώρα κατέχει μία ψήφο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της οικονομίας της, διαμορφώνοντας μια διαδικασία στην οποία απαιτούνται ισορροπίες, συμμαχίες και πολιτικές επιρροές.

Ο ρόλος του προέδρου του Eurogroup

Ειδικότερα, ο πρόεδρος στο Eurogroup είναι επιφορτισμένος με ιδιαίτερα σημαντικές διεργασίες, καθώς μεταξύ άλλων εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών στις συνόδους του G7, στις συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ συντονίζει παράλληλα τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης.

Το Eurogroup μετατράπηκε τα χρόνια της κρίσης σε έναν εκ των ισχυρότερων κεντρικών θεσμών της Ευρώπης, με καθοριστικό ρόλο στα μνημόνια διάσωσης, στις τραπεζικές μεταρρυθμίσεις και στην διασωση της Ελλάδας από την έξοδο του ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια, την προεδρία του Eurogroup έχουν αναλάβει μόλις τέσσερις πολιτικοί. Πρόκειται για τους Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, την περίοδο 2005-2013, τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, την περίοδο 2013-2018, τον Μάριο Σεντένο, (2018-2020) και τον Πασκάλ Ντόνοχιου, από το 2020 έως το 2024.

Μέχρι στιγμής, από το γραφείο του Κ. Πιερρακάκη δεν έχει υπάρξει καμία επιβεβαίωση, με τις εξελίξεις να «τρέχουν», ενώ ανακοινώσεις αναμένονται να υπάρξουν μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (28/11).

Πηγή: Bloomberg