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Σε ισχύ είναι η διάταξη που προβλέπει κακουργηματική δίωξη για απάτες οι οποίες τελούνται κατ’ επάγγελμα και εκμεταλλεύονται την ηλικία ή την ευαλωτότητα του θύματος, ακόμη και αν το ποσό είναι μικρό, δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας.

Όπως είπε, ο νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9 Οκτωβρίου και εφαρμόζεται από την επόμενη ημέρα. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπονται ποινές από οκτώ έως δέκα χρόνια, ανάλογα με τη διαβάθμιση της πράξης.

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Η ρύθμιση αφορά, σύμφωνα με τον υφυπουργό, τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες, καθώς και απάτες με τραπεζικές κάρτες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Ο κ. Μπούγας αναφέρθηκε επίσης στον νέο Κώδικα Συνιδιοκτησίας, που προετοιμάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορά, μεταξύ άλλων, τις σχέσεις ιδιοκτητών και ενοίκων στις πολυκατοικίες.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει την εργασία της έως το τέλος του έτους, ώστε το σχέδιο νόμου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και να ψηφιστεί εντός Φεβρουαρίου.

Ο νέος Κώδικας θα συγκεντρώσει και θα επικαιροποιήσει διάσπαρτες διατάξεις για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Ο πρώτος νόμος για τις πολυκατοικίες θεσπίστηκε το 1929, ενώ το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων που έχουν προστεθεί μέσα στον τελευταίο αιώνα.

Μεταξύ των αλλαγών που εξετάζονται είναι η μείωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας για σημαντικές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις στις πολυκατοικίες. Υπό εξέταση βρίσκεται και η ανάθεση της διαχείρισης πολυκατοικιών με μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων σε εξειδικευμένα γραφεία. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η είσπραξη των κοινοχρήστων, να δημιουργούνται αποθεματικά για έκτακτες ανάγκες και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα προβλήματα που αφορούν κλειστά διαμερίσματα ή οφειλές.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι εξετάζονται ρυθμίσεις για ακίνητα που ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους ιδιοκτήτες, ώστε να διευκολύνονται η επίλυση ζητημάτων κυριότητας και η αξιοποίησή τους.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα διαίρεσης μεγάλων διαμερισμάτων σε αυτοτελείς ιδιοκτησίες, υπό προϋποθέσεις. Ως παράδειγμα αναφέρθηκαν κατοικίες 150 ή 200 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες θα μπορούσαν να χωριστούν σε δύο ή περισσότερα μικρότερα ακίνητα.

Στο νέο πλαίσιο αναμένεται να περιληφθούν και ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της αντιπαροχής, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών. Ο Κώδικας θα καλύπτει, επίσης, σύγχρονες μορφές αξιοποίησης ακινήτων, όπως η βραχυχρόνια μίσθωση.