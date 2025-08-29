«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του, κατά την οποία αναφέρθηκε ονομαστικά στον ίδιο.

«Πυρά» και απειλές κατά της Αθήνας εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, κατηγορώντας τους Έλληνες πολιτικούς για «φθηνή πολιτική» και καλλιέργεια «αντιτουρκικού αισθήματος» στον ελληνικό λαό, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «κρίσεις» με «γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα- με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη, να απαντά πως «η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, μιλώντας στο TGRT Haber, ισχυρίστηκε ότι τα θέματα που αφορούν στην Τουρκία αποτελούν «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, που- όπως υποστήριξε- όταν έχουν πρόβλημα φέρνουν στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. «Με το άκουσμα της Τουρκίας, αυτή η εξαρτημένη αντίδραση μέσα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί στην ελληνική πολιτική» είπε, ενώ πρόσθεσε πως «ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα».

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή…Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες» ισχυρίστηκε.

Γεραπετρίτης: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις» δήλωσε νωρίτερα ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης.