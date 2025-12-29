Στους 250.000 με 260.000 ανέρχονται οι «αιώνιοι» φοιτητές που θα διαγραφούν από τις 31 Δεκεμβρίου στην παρούσα φάση, και με αυτούς που θα προστεθούν τις επόμενες δύο χρονιά θα φτάσουν τους 290.000, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι μπαίνει στις 31 Δεκεμβρίου σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του νόμου περί διαγραφής «αιώνιων» φοιτητών από τα δημόσια πανεπιστήμια, σημειώνοντας πως το μέτρο αφορά σε ανενεργούς φοιτητές σε σχολές τετραετούς φοίτησης που έχουν ξεπεράσει την ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης. Συγκεκριμένα, για τις σχολές πενταετούς φοίτησης το μέτρο θα ισχύσει το Δεκέμβριο του 2026 και για τις σχολές 6ετους φοίτησης, το μεθεπόμενο έτος.

Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής τις λίστες με τους ανενεργούς φοιτητές δεν έχουν στείλει το ΕΚΠΑ και το Αριστοτέλειο. Εκτίμησε ωστόσο, ότι και τα δύο πανεπιστήμια είναι έτοιμα να τις αποστείλουν.

Σημείωσε επίσης ότι 35.000 φοιτητές αξιοποίησαν τη «δεύτερη ευκαιρία» και έκαναν αίτημα για παράταση σπουδών.

Ο υφυπουργός εξήγησε ότι οι ανενεργοί φοιτητές δεν έχουν μεν οικονομικό βάρος για τα πανεπιστήμια, ωστόσο παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση. Όπως είπε, με τον πραγματικό αριθμό φοιτητών θα βγαίνουν και οι σωστές αναλογίες εισακτέων και διοικητικού προσωπικού